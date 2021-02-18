На Урале полицейский оштрафовал женщину, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски

В отношении Александра Романюка проведут служебную проверку. Фото: скриншот видео

В городе Асбесте, расположенном в Свердловской области, произошел необычный случай. В продуктовом магазине женщина сделала замечания участковому, который был без маски. За это силовик оштрафовал женщину.

Произошедшее попало на видео, которое опубликовал паблик «Народное телевидение Асбеста» во «Вконтакте». В ролике видно, что сначала между покупательницей в маске и полицейским, на котором нет защитного средства, происходит перепалка. В какой-то момент женщина попыталась снять полицейского на телефон. После этого силовик вытолкнул ее из магазина.

По данным паблика, на опубликованном видео начальник службы участковых уполномоченных ОВД города Асбеста майор Александр Романюк. Со слов женщины, силовик составил на нее протокол по административной статье «Мелкое хулиганство, выражающееся нарушением общественного порядка, неуважением к обществу».

«Комсомолка» обратилась за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

- Безусловно, абсолютно справедливая критика в адрес должностного лица, который должен быть сам образцом поведения в общественном месте с точки зрения безопасности в период пандемии. В нашем регионе послаблений по данной проблеме пока нет. По факту произошедшего врио начальника ОВД Асбеста Александр Дьяков уже назначил служебную проверку. По ее итогам будут приняты адекватные меры реагирования, - рассказал полковник Горелых.