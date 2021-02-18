У молодежи появились, так называемые, пандемические страхи. К таким выводам пришли социологи из Уральского федерального университета. Они провели опрос, среди молодых людей в возрасте до 30 лет. Всего участие в исследовании приняли 1050 человек.По словам доцента кафедры прикладной социологии УрФУ Софьи Абрамовой, в основном страхи связаны со здоровьем. Например, 60% опасаются неэффективности системы здравоохранения, 54% боятся заболеть и долго ждать лечения или скорой помощи. 36% не доверяют врачам, а 31% боятся назначений новых лекарств или непроверенных методов лечения. 22% видят риски в вакцинации.Практически 88% участников опроса отметили, что пандемия только усилила состояние тревоги.- Страх является ярчайшей эмоцией, которая сопровождает человека на всех этапах его жизни: нет абсолютно бесстрашных людей. Пандемия стала катализатором, который спровоцировал экспансию катастрофического сознания, углубил и расширил репертуар социальных страхов, в том числе и у молодого поколения, - поясняет профессор кафедры прикладной социологии УрФУ Наталья Антонова. – Молодежь, несмотря на высокий уровень адаптивности, в силу недостаточности жизненного опыта в преодолении сложных ситуаций является очень уязвимой.Кроме того, среди страхов у молодых людей выявили боязнь за собственное будущее. Их пугает неизвестность и то, что они не могут строить планы, а также потеряют контроль за собственной жизнью.- Привыкшие контролировать собственную жизнь, вдохнув свободу выбора в повседневных практиках, молодые люди вынуждены подчиняться условиям, навязанным извне в период пандемии, — говорит Наталья Антонова.Но больше всего молодые люди бояться потерять из-за пандемии работу, доход и друзей.- В целом результаты исследования показали, что в условиях пандемии лидирующие позиции занимают экзистенциальные страхи, страхи неопределенности, страхи потери, — констатирует Софья Абрамова.