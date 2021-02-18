Жительница уральского поселка Уфимский шьет забавные игрушки в виде Бабы Яги, чтобы оплатить лечение мужа ветерана Афганистана. Ольга Лебедева бывший учитель труда, сейчас женщина работает в Доме культуры, где преподает декоративно-прикладное искусство детям и взрослым. Поэтому творчество в ее жизни присутствует круглосуточно.- Шить, вязать, вышивать меня приучала моя мама со 2 класса. Первое, что это было: спицы, клубок ниток, иголка с ниткой. На сегодняшний день больше 30 лет занимаюсь рукоделием, - объясняет Ольга. Сейчас шью интерьерных кукол, воплощаю в жизнь персонажей любимых сказок.Баба Яга, коты, козочки, хитрые лисицы, медвежата – каждый персонаж сказок по-своему оригинальный. Игрушки рукодельница продает в интернете, помогает группа «Товары ручной работы: От Сердца к Сердцу» в соцсети «Вконтакте» благотворительного фонда Православной службы милосердия. Вот, например, кукла Баба Яга сейчас выставлена на продажу за 3900 рублей. Для Ольги это единственная возможность дополнительного заработка. Женщина живет в небольшом поселке Уфимский, где спрос на такие товары небольшой.Самым главным критиком ее творчества, а также помощником является муж Юрий Тимершин. 53-летний супруг Ольги ветеран Афганистана, там мужчина получил военную травму – контузию. Сейчас он на пенсии и работать не может. Зато помогает жене в рукоделии – правда советом.- В первую очередь всегда советуюсь с ним. Если у меня возникают какие-нибудь сомнения, ч подхожу и спрашиваю и он со своей точки зрения подсказывает, подсказывает что добавить в игрушку или куклу. Одна голова хорошо, а две лучше, - улыбается Ольга.Кукол и игрушки Ольги можно купить в группе «Товары ручной работы: От Сердца к Сердцу». Там же есть работы и других рукодельниц.