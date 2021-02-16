Макияж, прическа, маникюр, массаж, косметолог: все это страшные слова для мужчины, а для женщины всего лишь повседневность. Как говорится, красота требует жертв и прежде всего в жертву приходится приносить время, которое тратится на бьюти-процедуры. Но вот не всегда есть в запасе свободные минуты, особенно у мамочек.В Екатеринбурге команда профессионалов организовали благотворительный проект «Счастливая мама», где за один день преображают героинь-мамочек детей с ограниченными возможностями здоровья. «Комсомолка» побывала на одной из таких перезагрузок для женщин.«ЭТО ИЗМЕНИТ МОЮ ЖИЗНЬ»С самого утра двери салона красоты закрыты для клиентов, но это совсем не значит, что работа тут приостановлена– внутри суета и творческий беспорядок. В шесть рук мастера, словно феи, порхают вокруг женщины, которая сидит в парикмахерском кресле.Сначала окрашивание волос, в это же время коррекция бровей, а затем стрижка. И все это для 45-летней Анны Головановой, участницы проекта «Счастливая мама». Женщина развернута спиной к зеркалу и даже не подозревает, что ее ждет в конце.- Эффект «вау» - это часть нашего преображения. Надеемся, Анне понравится, - объясняет Наталья Фокина, стилист по волосам салона Beauty Sekta.Анна мама двоих детей: четырнадцатилетнего Вани и восьмилетней Маши. Но младшая появилась на свет с диагнозом «частичная трисомия по правому плечу второй пары хромосом», сама девочка не ходит. Еще до декрета женщина работала оператором связи, но потом ушла в отпуск стала домохозяйкой. После рождения дочери муж ушел из семьи, а Анна погрузилась в детей, ведь за Машей нужен особенный уход. Хоть и за это время наша героиня нашла свою любовь, мужчину, который принял ее с двумя детьми, но даже сейчас баловать себя походами на ноготочки или к парикмахеру не приходится.- Раньше я увлекалась горными лыжами, сейчас мечтаю снова покататься на них. Правда, пока нет времени даже сходить на маникюр, готовимся активно к школе, а также постоянная реабилитация для дочери – все это время занимает, - рассказывает екатеринбурженка Анна Голованова.Несколько месяцев назад Анна узнала о проекте «Счастливая мама» и захотела поучаствовать. Говорит, что в нем уже преобразились несколько ее знакомых, таких же мамочек детей с ограниченными возможностями по здоровью и те сумели поменять свою жизнь. Вот так и попала она в руки бьюти-волонтеров.- Я очень волнуюсь, что я увижу в итоге в зеркале. Но я полностью доверяю мастерам и уверена, что результат мне понравится. Это изменит мою жизнь, – с улыбкой произнесла Анна.НЕКРАСИВЫХ ЖЕНЩИН НЕ БЫВАЕТ!Проект «Счастливая мама» появился в Екатеринбурге летом 2020 года. Создатели этой благотворительной акции стилисты салона красоты Наталья Фокина и Эвелина Неуймина, а также студентка 3 курса факультета государственного и муниципального управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС Алина Барсукова. Подобную инициативу уже давно запустили в Новосибирске. Мастер по волосам Наталья Фокина поехала в Сибирь, чтобы набраться опытом и применить его на Урале. В июле она вместе со своими коллегами из студии уже объявили набор участниц. Суть проекта в том, чтобы помогать женщинам.Наталья только лишь успела подать клич в соцсетях, как в первую же неделю посыпалось десяток заявок. Пришлось даже выбирать, чтобы преображение подарили той мамочке, которая в этом действительно нуждается.- Мы берем по одной участнице в месяц и закрываем салон на целый день. Подходим очень серьезно. Мы понимаем, что любой женщине очень важно выглядеть хорошо. А для женщин с подобными ситуациями в жизни - это вдвойне сложно, потому что они сконцентрированы на своих проблемах и детях. И наша задача вдохновить их, чтобы они снова посмотрели на себя и поняли, что они женщины прежде всего, - продолжает Наталья Фокина.Но на прическе и макияже дело не заканчивается. Участницу проекта отправляют на массаж, ведут в кафе, чтобы та смогла восполнить силы после бьюти-процедур, а затем в магазине стилист подбирает для героини несколько нарядов. В конце фотосессиия.По словам создательницы проекта Эвелины Неуйминой, за все время они сумели сделать счастливыми уже восемь женщин. Кроме преображения участницы еще получают подарки, которые дарят разные спонсоры. Вот, например, одной из мамочек вручили швейную машинку. Женщина мечтала шить для своих детей, а затем на продажу. Но также помогают обычную люди, которые узнают о проекте из соцсетей и предлагают помощь в том числе и материальную.Нашей героине Анне, мамы двоих детей, сделали стрижку и окрашивание, выбрали несколько луков и устроили фотосессию. Когда она впервые увидела себя в зеркале, не смогла сдержать слез.- Дома не узнают. Но теперь всегда буду ходить такой красивой, - улыбается Анна.