Выбираем лучшего котика вместе с читателями и зоомагазином «Четыре лапы»

Выбираем лучших февральских котов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На протяжении недели читатели «Комсомолки» присылали в редакцию фотографии своих котиков и кошечек. Теперь до 28 февраля посетители сайта будут голосовать за понравившихся питомцев, а в начале весны мы подведем итоги фотоконкурса, выбрав трех главных победителей.

Победители получат полезные призы от партнера конкурса - зоомагазина «Четыре лапы».

Первые 50 участников, набравшие самое большое количество «лайков», получат бонусные карты от зоомагазина «Четыре лапы» с номиналом 500 рублей, которые можно потратить в магазинах нашего партнера.

Подарки:

1 место: за наибольшее количество голосов на сайте ural.kp.ru- 8 кг корма Sterilized для стерилизованных кошек с мясом ягненка и электронную ложку.

2 место: номинация «Мой ласковый и нежный зверь» (выбор партнера) - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.

3 место: приз за оригинальную подпись под фотографией (выбор редакции «Комсомольская правда») - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КОТИКОВ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ

О партнере:

- Более 25 лет компания «Четыре лапы» заботится о полноценной жизни питомцев, чтобы их жизнь была здоровой, долгой, радостной и гармоничной. «Четыре лапы» считает своим долгом - создавать лучшее предложение, поддерживая вас и ваших домашних любимцев. Ярко оформленные магазины оснащены современным оборудованием. Благодаря удобной навигации, вы без труда найдете то, что нужно именно вашему питомцу из более чем 25 000 товаров. Профессиональные ветеринарные врачи и консультанты помогут выбрать все необходимые товары для кормления и содержания вашего любимца, - рассказывают в компании.

Адреса зоомагазинов «Четыре лапы»:

ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, д. 63

ТЦ «МЕГА», ул. Металлургов, д.87

ТЦ «Аида", ул. Блюхера, д.39

ТЦ "Омега" проспект Космонавтов, д.42

Положение о проведении фотоконкурса «КотоКонкурс»