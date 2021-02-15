Арктический воздух до -38: в Свердловскую область опять придут аномальные морозы

Синоптики предупреждают, что с 16 по 20 февраля среднесуточная температура будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После оттепели в выходные дни на Средний Урал вновь идут холода. Аномальные морозы в Свердловской области на нынешней неделе пообещали синоптики. По их данным, 16-20 февраля среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Местами температура воздуха может опускаться до -38 градусов.

Как рассказали в Уралгидрометцентре, в холодной погоде виноват арктический циклон.

- Арктический воздух вновь опускается в наш регион. Аномально-холодная погода установится на Урале надолго, на всю рабочую неделю. Мороз вряд ли ослабеет и в предстоящие выходные дни. Ожидается, что температура воздуха опустится на 7-10 градусов ниже климатической нормы и в среднем за сутки будет составлять в северных районах Свердловской области -24,-28 градусов, на остальной территории -20,-23 градусов. Небольшой снег вероятен во второй половине текущей недели, - говорит главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко

К аномальным холодам нужно готовиться заранее, утверждают в МЧС по Свердловской области. В полной готовности будут все коммунальные службы Екатеринбурга и других городов региона.

- Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, - просят в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Просят быть внимательными и водителей, а лучше всего воздержаться от поездок без острой необходимости. Но если вы все-таки отправляетесь в дальнюю поездку, позаботьтесь о безопасности: возьмите с собой лопату, трос, топор, заряженный телефон, термос и теплые вещи.

Если нужна помощь, звоните по телефону «101» или 112.