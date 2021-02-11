В Екатеринбурге ФСБ, которая 10 февраля проводила обыски в здании дорожно-эксплуатационного участка администрации Кировского района, пытается взять под стражу двух руководителей ДЭУ, а также начальника отдела благоустройства администрации Кировского района.Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, обвинение добивается СИЗО для Сергея Худякова (директора МУП «Кировского дорожно-эксплуатационного участка»), Александра Юхно (главного инженера), а также для Ильи Лободы (начальника отдела благоустройства администрации Кировского района).В суде уточнили, что троих «дорожников» подозревают по четвертой части статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере). Процесс проходит в эти минуты.Напомним, Александра Юхно, Илью Лободу и Сергея Худякова задержали накануне, когда силовики нагрянули в здание на Вишневой,69.- Проводилась выемка документации, было допрошено множество сотрудников ДЭУ (у некоторых изымались телефоны). На допрос в ФСБ увезли около 10 человек из числа руководителей ДЭУ, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, осведомленный о вчерашней операции силовиков.Еще одним фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» является глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков.- Заключались контракты на благоустройство и на уборку территории с частными фирмами, но по факту выполнялись они силами местного ДЭУ - через аффилированные фирмы-прокладки, - рассказывал «КП» один из силовиков, осведомленных о сути незаконной схемы, в которой подозревают дорожников.