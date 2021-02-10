В Екатеринбурге работодатель, которого обвинили в том, что он пытался уволить беременного бухгалтера, прокомментировал ситуацию.Директор логистической компании «Транстерминал» Николай Кокарев заявил, что сотрудницу по имени Татьяна никто не пытался уволить. Он не понимает, почему она решила обвинить его в таком поступке и пойти в прокуратуру.- Согласно заявлению девушки, она трудится бухгалтером в логистической компании. С ее слов, после того, как руководитель организации узнал, что она «в положении», ее принуждают уволиться, - рассказывали в прокуратуре Свердловской области.Теперь надзорное ведомство будет выяснять, соблюдается ли в компании трудовое законодательство.- Не знаю, с чем связаны эти обвинения. Мы ждем Татьяну на рабочем месте и с радостью примем ее в объятия нашей компании. Рады за ее нежное положение. Никто, как вы понимаете, об этом не догадывался, - рассказывает «Комсомолке» Николай Кокарев.Директор компании рассказал, что Татьяна ушла на больничный в понедельник, 1 февраля. Перед этим ей пришлось вызывать на рабочее место скорую, но что тогда произошло с его сотрудницей Николай Кокарев узнать не смог.- Я пытался выяснить это у доктора, но он только пожал плечами, - вспоминает глава логистической компании. – По внешнему виду с ней все было нормально. Просто сказала, что плохо себя чувствует.Перед вызовом скорой между директором и подчиненной состоялся разговор. Николай Кокарев уверяет, что никакого конфликта не было.- Разговор был о том, что она хочет уйти на удаленную работу. Я сказал, что это невозможно. Она ответила: «Тогда я уйду на больничный». Я ответил – не вопрос, - вспоминает директор.Он рассказал, что Татьяна работает у них бухгалтером около двух с половиной лет.- Наша компания существует больше 20 лет. За это время много сотрудниц оказывались в «интересном положении». Но все они уходили от нас довольные. Надеюсь, так будет и с Татьяной.Мы связались с Татьяной, но разговаривать с корреспондентом «КП» она отказалась, объяснив это тем, что сейчас находится на больничном.