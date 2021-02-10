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В Екатеринбурге беременную выживают с работы: прокуратура выяснит почему

С ее слов, после того, как руководитель организации узнал, что она «в положении», ее принуждают уволиться
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав беременной девушки, работающей в логистической компании. Согласно заявлению свердловчанки, она трудится бухгалтером. По ее словам, после того, как руководитель организации узнал, что она «в положении», ее принуждают уволиться.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям руководства логистической компании, установит, исполняются ли в компании требования трудового законодательства в отношении работника, находящегося в состоянии беременности, - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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