В аэропорту «Кольцово» произошла задержка регулярных рейсов 7R-811 по маршруту Екатеринбург-Тамбов-Краснодар и 7R-877 Екатеринбург-Киров-Сочи авиакомпании «РусЛайн». Об этом сообщает Свердловская транспортная прокуратура.Рейсы задержаны по техническим причинам. Каким именно пока неизвестно. В прокуратуре обещали «КП-Екатеринбург» сообщить об этом дополнительно. На рейсы зарегистрировано более 50 пассажиров. Сейчас они находятся в аэропорту.- Представитель авиакомпании в аэропорту оказывает услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле, - рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.Напомним, в январе Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась ситуацией с задержкой вылета рейса из аэропорта «Кольцово» в Санкт-Петербург. Воздушное судно должно было подняться в воздух в 12:05, однако вылететь получилось лишь с задержкой почти в 13 часов. Вылет задерживается из-за позднего прибытия самолета из Якутска.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru