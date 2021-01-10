В Уральской транспортной прокуратуре заинтересовались ситуацией с задержкой вылета самолета из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Воздушное судно рейсом Екатеринбург-Санкт-Петербург должно было подняться в воздух в 12.05, однако вылететь сможет лишь с задержкой почти в 13 часов.- В аэропорту «Кольцово» произошла задержка рейса R3-467 по маршруту Екатеринбург- Санкт-Петербург авиакомпании «Якутия», - уточняют в ведомстве. - Воздушное судно B-737. Рейс регулярный. Время вылета по расписанию 12 часов 05 минут, расчетное время вылета 01 час 10 минут 11 января 2021. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.Всего на борт самолета было зарегистрировано 77 пассажиров. Вылет задерживается из-за позднего прибытия самолета из Якутска.