Стайлеры для волос к 8 марта: топ-10 по версии «КП»

Кудрявые выпрямить, прямые – закрутить, - вот привычные задачи для любой женщины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кудрявые выпрямить, прямые – закрутить, - вот привычные задачи для любой женщины. Для разнообразия в образе приходится иметь в арсенале десяток приборов для волос: фен, несколько видов плоек, утюжок. А что если найти для любой прически: будь то голливудские локоны или афро кудри, а может идеально прямые, одно приспособление. И такая волшебная палочка существует и имя ей – стайлер.

Стайлером называют любой мультифункциональный прибор, в обязанности которого входят сушка, объем у корней и даже завивка по желанию. Стайлер может выглядеть как щипцы или как фен, но к нему идут несколько насадок для каждого вида укладки. В общем, даже не имея навыков парикмахера, можно сделать салонную прическу в домашних условиях.

Мы вместе со стилистом по волосам Андреем Макаровым составили свой рейтинг топ-10 стайлеров, которые станут отличным подарком к 8 марта.

КАК ВЫБРАТЬ СТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС

Прежде чем начать наш рейтинг, мы расскажем, как выбрать стайлер и на что обращать внимание при покупке. Чем больше мощность и температура нагрева, тем быстрее проходит завивка, а объем держится дольше. Но есть и тонкости, ведь стайлер сочетает в себе функции сразу нескольких инструментов. У парикмахеров и стилистов по волосам есть свои лайфхаки.

- У прибора должен быть холодный обдув. В домашних условиях с помощью холодного воздуха вы сможете закрыть чешуйки волос, а также охладить сам прибор. Это избавит от преждевременного выхода из строя вашей техники.

- Вы уже слышали о функции ионизации, но не понимаете, как это работает. Обогащенная ионами поверхность только укрепляет волосы, сохраняет упругость, а также снимает статическое напряжение. При укладке таки прибором у вас не останется ни одного волоса, торчащего в ненужную сторону.

- Кератиновое напыление есть на моделях премиум-класса. Это спасение для тонких и ломких волос. Укладывая таким стайлером, вы запаиваете секущиеся кончики и придаете им ухоженный вид.

- Для коротких волос выбирайте стайлер с малой рабочей поверхностью – щетка или пластина не должна превышать 3-х сантиметров в ширину. А для длинных подойдут от 4 сантиметров.

- Вилка для розетки должна быть достаточно длинной, чтобы во время укладки вам было комфортно. Подходящая длина – два метра. То же и к весу изделия. Слишком легкий будет не достаточно мощным, а тяжелый стайлер будет напрягать руку.

POLARIS PHS 5095TAI WAVE ARGAN THERAPY PRO. Фото: Polaris

1. POLARIS PHS 5095TAI WAVE ARGAN THERAPY PRO

Электрощипцы предназначены для создания большой голливудской волны. Такие локоны не оставят равнодушных ни представительниц прекрасного пола, ни мужчин. Пластины Argan Therapy обогащенны Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск.

Стайлер имеет турмалиновое покрытие пластин Tourmaline PROF, а также турмалиновую ионизация.

- Турмалиновое покрытие это напыление в виде кристаллов, которое наносится на керамику. За счет этого исключается вредное воздействие на структуру волос. Проще говоря, при укладке не создается статическое напряжение и волос останется гладким и послушным. При использовании также усиливается действие косметических средст. Но плойка такого типа подходит девушкам с длинными волосами, - объясняет стилист по волосам Андрей Макаров.

Цена у этого стайлера от 4900 рублей. Есть регулировка температуры от 120 до 220 градусов, автоотключение через 60 минут и в комплекте идет стильный чехол. Мощность: 80 Вт.

POLARIS PHSS 2595TAI ARGAN THERAPY PRO. Фото: Polaris

2. POLARIS PHSS 2595TAI ARGAN THERAPY PRO

Профессиональный стайлер от POLARIS имеет функцию встроенной ионизации, а во время нагревания начинает воздействовать аргановое масло, которыми обогащены пластины щипцов. Это позволяет волосам приобрести естественный блеск. Есть регулировка температуры 150-230 градусов. Размер пластин 25 на 95.

- Такие щипцы универсальные и должны быть у каждой девушки. С помощью них можно создавать как локоны, так и идеально ровные пряди. Однако, не выбирайте очень высокую температуру. Например, значение 200 градусов могут позволить себе лишь обладательницы здоровой шевелюры, без признаков повреждения. Чем более сухие и ломкие у тебя волосы, тем меньше должна быть температура, - говорит Андрей Макаров.

Из минусов – мощность в 48 Вт., но производитель заявляет, что стайлер готов к работе через 20 секунд. Стоимость от 3999 рублей.

ENDEVER AURORA-496. Фото: Яндекс.Маркет

3. ENDEVER AURORA-496

Мощный и бюджетный стайлер для волос для тех, кто привык делать укладку быстро и качественно. Имеет керамическое покрытие. Благодаря функции автоматического вращения пряди вам не нужно совершать лишних движение – цилиндр вращается в обе стороны. Только насадка толщиной в 50 миллиметров говорит о том, что стайлер подходит для обладательниц длинных или средних волос. Вместо зубчиков расчески – жесткая щетина. Endever Aurora-496 имеет три режима, которые переключатся на ручке.

- Керамическое покрытие меньше вредит волосам. Если использовать этот стайлер вместе с термозащитой (средство для волос, наносится перед укладкой – прим. ред.), ваши волосы всегда будут блестящими и ухоженными. Автоматическое вращение поможет сократить время укладки и придать объем в нужных местах, - отмечает наш эксперт.

Из минусов – не подходит для коротких волос. Слишком короткий шнур, всего 1,8 сантиметров. За то цена – от 1400 рублей. Мощность 1000 Вт.

POLARIS PHS 3410TAI ARGAN THERAPY PRO. Фото: Polaris

4. POLARIS PHS 3410TAI ARGAN THERAPY PRO

Ширина щипцов 34 миллиметра позволяет создавать локоны на любую длину. Здесь ваша фантазия безгранична: от игривых кудряшек на каре, до элегантных локонов на волосах до пояса. Температура нагрева от 120 до 220 градусов, мощность 65 Вт. Эта модель также с пластинами, которые обогащены аргановым маслом и имеют ионизацию.

Готов к работе за 30 секунд. Из минусов – из-за конструкции есть риск обжечься. Стоимость стайлера - от 3999 рублей.

BABYLISS PRO BAB 8125 EPE. Фото: Яндекс. Маркет

5. BABYLISSPRO BAB8125EPE

Такой стайлер используют даже в салоне. Конструкция позволяет делать как локоны, так и выпрямлять волосы, а также создавать объем у корней. Диаметр щипцов 33 миллиметра. Подходит для любой длины. Имеете максимальную температуру нагрева в 230 градусов.

- С высокими температурами нужно быть очень аккуратными – иначе можно испортить волосы. Но при умелом использовании может получиться эффектный объем и долговременная укладка. Но у этого стайлера мощность всего 68 Вт, значит нагрев будет долгим. Большим минусом является отсутствие ионизации, - замечает собеседник «КП».

Из плюсов: есть длинный вращающийся шнур – 2,7 метров. Режимы переключаются с помощью тумблера, а это значит, что случайно не получится сдвинуть индикатор температуры. Цена от 3 600 рублей.

GALAXY GL4605. Фото: Яндекс.Маркет

6. GALAXY GL4605

Щипцы способны нагреваться до 200 градусов, но при этом имеют небольшую мощность – 65 Вт. Этот стайлер подойдет для обладательницы густой шевелюры, а высокая температура поможет справиться с непослушными прядями и выпрямить их или закрутить. О полной готовности известит дисплей - лампочка на конце щипцов. Там же располагаются кнопки управления; удобно, ничего не заденешь рукой при укладке.

У Galaxy Gl4605 есть защита от перегрева, а также вращающийся шнур. В комплекте идет мягкий чехол и расческа.

- У этого стайлера слишком широкая щетка, поэтому он не подойдет для слишком коротких волос. Ну а большим плюсом будет защита от перегрева, которая позволит не пересушить волосы.

Стоимость стайлера от 1600 рублей.

PHILIPS BHH811. Фото: Яндекс.Маркет

7. PHILIPS BHH811

У этого стайлера все строго и лаконично: здесь вы приобретаете сразу два полноценных прибора по цене одного. В комплекте две самые популярные насадки: керамическая плойка диаметром 25 миллиметров для средних локонов и утюжок, а также 2 резинки для создания причесок и буклет с советами. Из плюсов пользователи отмечают крепкий зажим, а также большой и термостойкий наконечник. Максимальная температура нагрева – 210 градусов, которая достигается за несколько секунд.

- Также универсальное средство, которое поможет в создании локонов или прямых укладок. Из плюсов хочется отметить и компактность изделия. Такой стайлер можно носить с сбой в сумочке, брать с собой в командировка. Однако, отсуствие регулятора температуры может быть опасным для девушек с поврежденными или окрашенными волосами.

Стайлер не подойдет для длинных волос из-за укороченного валика. Стоимость – от 2 700 рублей.