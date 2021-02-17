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Общество

Типаж россиянина стал другим

Скоро мы будем отмечать традиционные февральско-мартовские праздники. Как правило, праздники на Руси сопровождаются застольем, застолье – алкоголем. К сожалению, именно в такие дни количество злоупотреблений спиртным выше
Марина АНИКЕЕВА
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Культура потребления меняется. Если раньше было привычной просьбой «поддержать компанию», то сейчас никто не осуждает, если вы выбираете безалкогольное.

Культура потребления меняется. Если раньше было привычной просьбой «поддержать компанию», то сейчас никто не осуждает, если вы выбираете безалкогольное.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Хотя культура потребления алкоголя меняется. О том, как это происходит, мы беседуем с депутатом Государственной Думы РФ, членом Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, членом Комитета по охране здоровья Александром Петровым.

Два слова на «тему» в качестве предисловия.

Стремясь предупредить о необходимости умеренного потребления даже слабых алкогольных напитков, пивоваренная компания «Балтика» провела исследование по распитию алкогольных напитков в новогодние каникулы. Исследование показало, что в среднем большинство наших сограждан превышает рискованные дозы спиртного в три раза. При этом все-таки модель потребления алкогольной продукции меняется – все больше людей выбирает слабый алкоголь. Исследование проводилось в рамках формирования культуры ответственного потребления.

- Александр Петрович, как Вы думаете, какие факторы влияют на культуру потребления алкоголя? Действительно ли сограждане стали меньше пить? И в самом ли деле выбор теперь происходит чаще в сторону легких напитков?

- Цифрам, которые приводятся в социологических исследованиях, можно в большей степени доверять, чем цифрам, указывающим на количество производимого в стране алкоголя, если говорить о том, как пьет страна. Дело в том, что во втором случае не учитывается, например, алкоголь, производимый в домашних условиях. А он в России массово распространен. И отлично идет в ход.

Тем не менее, я соглашусь с тем, что народ, в частности, в Екатеринбурге (это я могу наблюдать), сокращает потребление крепкого алкоголя. Да и вообще стали меньше выпивать.

- Что на это повлияло?

- Причин для этого достаточно много. Во-первых, люди держатся за работу. Во-вторых, работодатели стали строже относиться к любителям, так сказать, «заложить за воротник». Знаю ряд крупных предприятий, где введен довольно жесткий контроль над трезвостью работников. В-третьих, на Урале, по крайней мере, низкая безработица – все при деле. Во всяком случае, все, кто хочет трудиться, трудятся. В-четвертых, мы стали получать отдачу от вложенных средств в создание дворовых спортивных площадок, в популяризацию здорового образа жизни. Молодежь сейчас снова, как когда-то раньше, активно занимается физкультурой и спортом. Кроме того, дают положительный результат и меры, стимулирующие занятия спортом. Совсем недавно принято решение о возврате денежных средств всем, кто посещает фитнес-центры и спортивные клубы. Работодатели тоже стремятся поощрять отказ от нездоровых привычек (табакокурение, например). Наконец, - самое главное - все чаще даже в дружеских компаниях изменилось отношение к тем, кто злоупотребляет алкоголем. Это стало неприличным, вопреки старым русским меркам восприятия – «если он не пьет, то это подозрительно».

Изменение цен на крепкий алкоголь, а также борьба с контрафактной продукцией, тоже сыграли здесь не последнюю роль. Несмотря на то, что проблем еще много, типаж современного россиянина стал другим.

- Похоже, мы все-таки несколько преуспели в вопросе культуры потребления алкоголя. Но нам есть еще, куда стремиться. В праздники россияне по-прежнему, традиционно злоупотребляют спиртным. Что еще можно сделать на пути ответственного отношения к употреблению алкогольной продукции?

- Информационные кампании, пропаганда здорового образа жизни, убеждение, на мой взгляд, – единственный, хоть и долгий путь к поставленной цели осознанного употребления алкоголя. Пока человек сам не осознает ценности собственного здоровья и жизни, ничто не поможет ему жить иначе.

БИЗНЕС-ПРЕСС