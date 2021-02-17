Типаж россиянина стал другим

Культура потребления меняется. Если раньше было привычной просьбой «поддержать компанию», то сейчас никто не осуждает, если вы выбираете безалкогольное. Фото: Евгения ГУСЕВА

Хотя культура потребления алкоголя меняется. О том, как это происходит, мы беседуем с депутатом Государственной Думы РФ, членом Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, членом Комитета по охране здоровья Александром Петровым.

Два слова на «тему» в качестве предисловия.

Стремясь предупредить о необходимости умеренного потребления даже слабых алкогольных напитков, пивоваренная компания «Балтика» провела исследование по распитию алкогольных напитков в новогодние каникулы. Исследование показало, что в среднем большинство наших сограждан превышает рискованные дозы спиртного в три раза. При этом все-таки модель потребления алкогольной продукции меняется – все больше людей выбирает слабый алкоголь. Исследование проводилось в рамках формирования культуры ответственного потребления.

- Александр Петрович, как Вы думаете, какие факторы влияют на культуру потребления алкоголя? Действительно ли сограждане стали меньше пить? И в самом ли деле выбор теперь происходит чаще в сторону легких напитков?

- Цифрам, которые приводятся в социологических исследованиях, можно в большей степени доверять, чем цифрам, указывающим на количество производимого в стране алкоголя, если говорить о том, как пьет страна. Дело в том, что во втором случае не учитывается, например, алкоголь, производимый в домашних условиях. А он в России массово распространен. И отлично идет в ход.

Тем не менее, я соглашусь с тем, что народ, в частности, в Екатеринбурге (это я могу наблюдать), сокращает потребление крепкого алкоголя. Да и вообще стали меньше выпивать.

- Что на это повлияло?

- Причин для этого достаточно много. Во-первых, люди держатся за работу. Во-вторых, работодатели стали строже относиться к любителям, так сказать, «заложить за воротник». Знаю ряд крупных предприятий, где введен довольно жесткий контроль над трезвостью работников. В-третьих, на Урале, по крайней мере, низкая безработица – все при деле. Во всяком случае, все, кто хочет трудиться, трудятся. В-четвертых, мы стали получать отдачу от вложенных средств в создание дворовых спортивных площадок, в популяризацию здорового образа жизни. Молодежь сейчас снова, как когда-то раньше, активно занимается физкультурой и спортом. Кроме того, дают положительный результат и меры, стимулирующие занятия спортом. Совсем недавно принято решение о возврате денежных средств всем, кто посещает фитнес-центры и спортивные клубы. Работодатели тоже стремятся поощрять отказ от нездоровых привычек (табакокурение, например). Наконец, - самое главное - все чаще даже в дружеских компаниях изменилось отношение к тем, кто злоупотребляет алкоголем. Это стало неприличным, вопреки старым русским меркам восприятия – «если он не пьет, то это подозрительно».

Изменение цен на крепкий алкоголь, а также борьба с контрафактной продукцией, тоже сыграли здесь не последнюю роль. Несмотря на то, что проблем еще много, типаж современного россиянина стал другим.

- Похоже, мы все-таки несколько преуспели в вопросе культуры потребления алкоголя. Но нам есть еще, куда стремиться. В праздники россияне по-прежнему, традиционно злоупотребляют спиртным. Что еще можно сделать на пути ответственного отношения к употреблению алкогольной продукции?

- Информационные кампании, пропаганда здорового образа жизни, убеждение, на мой взгляд, – единственный, хоть и долгий путь к поставленной цели осознанного употребления алкоголя. Пока человек сам не осознает ценности собственного здоровья и жизни, ничто не поможет ему жить иначе.