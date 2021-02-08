«Комсомолка» в Екатеринбурге запускает «Котоконкурс»: как принять участие

Победителей объявим 1 марта 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда-Екатеринбург» запускает традиционный фотоконкурс для владельцев кошечек и котиков, фотографии которых мы опубликуем для голосования через неделю.

Принимаем фотографии на «Котоконкурс» с 8 по 14 февраля 2021 года, а сам конкурс пройдет с 15 по 28 февраля. Для участия в конкурсе нужно прислать письмо на почту konkurs.ekb@phkp.ru.

В письме:

1. Прикрепить фото и придумать оригинальную подпись к нему. 2. Написать кличку и возраст питомца. 3. Написать ФИО владельца питомца и номер сотового телефона для связи.

Победители, чьи снимки наберут больше всего лайков, получат полезные призы от партнера конкурса - зоомагазина «Четыре лапы».

Первые 50 участников, набравшие самое большое количество «лайков», получат карты от зоомагазина «Четыре лапы» с номиналом 500 рублей, которые можно потратить в магазинах нашего партнера.

Победители фотоконкурса получат подарки:

1 место: за наибольшее количество голосов на сайте ural.kp.ru 8 кг корма Sterilized для стерилизованных кошек с мясом ягненка и электронную ложку.

2 место: номинация «Мой ласковый и нежный зверь» (выбор партнера) - бак для корма Grandin Cat, объемом 3 кг.

3 место: приз за оригинальную подпись под фотографией (выбор редакции «Комсомольская правда»)

- Больше 25 лет мы заботимся о полноценной жизни питомцев, чтобы их жизнь была здоровой, долгой, радостной и гармоничной. Наш долг - создавать лучшее предложение, поддерживая вас и ваших домашних любимцев. Наши ярко оформленные магазины оснащены современным оборудованием. Благодаря удобной навигации, вы без труда найдете то, что нужно именно вашему питомцу из более чем 25 000 товаров. Профессиональные ветеринарные врачи и консультанты помогут выбрать все необходимые товары для кормления и содержания вашего любимца, - рассказывают в компании.

Адреса магазинов в Екатеринбурге:

ТЦ "Гранат", ул. Амундсена, д. 63

ТЦ "МЕГА", ул. Металлургов, д.87

ТЦ "Аида", ул. Блюхера, д.39

ТЦ "Омега" проспект Космонавтов, д.42

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ