2019-04-28T09:12:35+03:00
Общество

Рэпера Басту пригласили в колонию в Нижнем Тагиле

Олег Галимов
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17 мая он выступит во втором городе Среднего Урала17 мая он выступит во втором городе Среднего УралаФото: Борис КУДРЯВОВ
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17 мая в Нижнем Тагиле выступит рэпер Баста. По этому случаю, заключенные ИК-12, записали видео-приглашение «Баста, ждём тебя в Нижнем Тагиле».

– На счету творческого коллектива ИК-12 это не первая музыкальная композиция, ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы в живую услышать их новые композиции, – рассказали в свердловском ГУФСИН.

Уральские зэки пригласили к себе рэпера Басту.Видео: ГУФСИН по Свердловской области! другой источник

Приглашение полностью сочинено и подготовлено осужденными, оформлено в виде клипа с эффектом старого кино и исполнено в речитативной форме под аккомпанемент баяна. Исполнители – хип-хоппер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин.

Напомним, что недавно осужденный Брусницын записал свой первый клип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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