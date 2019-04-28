Рэпера Басту пригласили в колонию в Нижнем Тагиле
17 мая в Нижнем Тагиле выступит рэпер Баста. По этому случаю, заключенные ИК-12, записали видео-приглашение «Баста, ждём тебя в Нижнем Тагиле».
– На счету творческого коллектива ИК-12 это не первая музыкальная композиция, ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы в живую услышать их новые композиции, – рассказали в свердловском ГУФСИН.
Уральские зэки пригласили к себе рэпера Басту.Видео: ГУФСИН по Свердловской области! другой источник
Приглашение полностью сочинено и подготовлено осужденными, оформлено в виде клипа с эффектом старого кино и исполнено в речитативной форме под аккомпанемент баяна. Исполнители – хип-хоппер Евгений Брусницын и баянист Евгений Кудрин.
Напомним, что недавно осужденный Брусницын записал свой первый клип.
ИСТОЧНИК KP.RU