Ударил в спину: на Урале полицейский устроил поножовщину в баре

Охрана пыталась не пустить пьяного дебошира, но он достал нож. Фото: скриншот видео

В ночь с пятницы на субботу в городе Заречном лейтенант полиции устроил резню на входе в ресторан. Перед этим он затеял драку и разнес в заведении туалет.

Все произошло в ресторане «Тахов» в городе Заречном.

- Он был сильно пьяный. Первоначально отдыхал со своим другом (тоже полицейским). У него произошел с кем-то конфликт на втором этаже, вроде бы из-за девушки. В итоге устроил драку, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из свидетелей инцидента.

После драки охрана заведения решила выгнать зачинщика из ресторана (тогда еще персонал не знал, что он является полицейским). Но дебошир уговорил охранников пустить его в туалет умыться. Но, находясь там, пьяный силовик сломал санитайзер и разбил плитку. После этого пьяного мужчину охрана вывела из заведения, вернув ему куртку.

Силовик разнес туалет. Фото: читатель "КП"

Видимо, такой прием лейтенанту полиции оказался не по душе. И ближе к трем ночи он решил вернуться.

- Видимо, он сходил домой, так как к тому моменту он был уже в другой одежде, - рассказывает один из знакомых парня, который пострадал от ножа пьяного полицейского.

На видеозаписи, предоставленной читателем «КП», видно, что дебошир уверенно идет в заведение, не снимая на входе куртку. За ним устремился охранник ресторана «Тахов», но вскоре секьюрити и другим посетителям пришлось убегать. В этот момент они увидели у незваного гостя в руках нож.

- Подозреваемый вооружился ножом и ударил 31-летнего мужчину в область поясницы сбоку. Ранение оказалось проникающим, но внутренние органы не задеты, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Плитка не выдержала натиска пьяного дебошира. Фото: читатель "КП"

Как рассказал один из посетителей, мужчина собирался ударить охранника, но по неясной причине нанес удар одному из гостей ресторана.

Наш собеседник уточнил, что после произошедшего подозреваемый сбежал. Прибывшие на место оперативники отсмотрели записи с камер наблюдения и с удивлением обнаружили, что мужчина, устроивший поножовщину, оказался их коллегой.

- Подозреваемым оказался 29-летний лейтенант, оперативный дежурный отдела полиции МО МВД России «Заречный». В тот день он находился на выходном. Он уже дал признательные показания, - рассказал осведомленный источник.

В полиции материалы проверки передали в следственный отдел СКР по Заречному. В пресс-службе СУ СКР и в областном полицейском главке от комментариев по данной теме воздержались в интересах следствия.