Лошагин выплатил семье Юлии Прокопьевой 2,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В передаче «Прямой эфир» Андрея Малахова обсудили последние новости о фотографе-убийце Дмитрии Лошагине. На этой неделе Свердловский областной суд поставил точку в вопросе о смягчении наказания для екатеринбуржца, которого осудили на 10 лет за расправу над женой-моделью Юлией Прокопьевой. Первая красавица Урала была найдена убитой в 2013 году в лесу под Первоуральском, подозрения сразу же упали на ревнивого супруга. Через полтора года суд оправдал Дмитрия и выпустил на свободу, но уже в 2015 году гламурный фотограф был признан виновным.

Доказано - модель убили после вечеринки по случаю ее дня рождения, а труп вынесли в пластиковом контейнере.

В колонии Лошагин получил новую специальность - столяра Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В ТЮРЬМЕ ВИНУ ТАК И НЕ ПРИЗНАЛ

Первой слово предоставили бывшей теще Лошагина Светлане Рябовой. Женщина объяснила, почему до последнего добивалась отмены решения об освобождении экс-зятя из колонии строгого режима.

- За такое зверское преступление шесть лет – не срок. Я его боюсь. Он может выйти на свободу и продолжить свои злодеяния. Он же будучи за решеткой пытался повесить на меня свой кредит в два миллиона рублей и отсудить машины, купленные в браке с Юлей. Это человек с двойным дном. Он же ее не просто убил, а изувечил! Я не смогла даже попрощаться со своим ребенком, дочь пришлось хоронить в закрытом гробу, - сказала Светлана Рябова.

За пять лет в колонии Лошагин свою вину в убийстве так и не признал. Именно на это делала акцент сторона семьи Юлии Прокопьевой во время рассмотрения апелляции. По словам адвоката Александра Никитина, фотограф не изменился в лучшую сторону в местах лишения свободы.

- Я искренне считаю, что у Лошагина нет никаких шансов выйти на свободу условно-досрочно, - заявил в эфире федерального телеканала адвокат Никитин. – Во многом виноват он сам. Его же в суде спрашивали «Исправились ли вы?». На что он ответил – «Нет, мне не нужно было исправляться». А потом отказался принимать участие в апелляции. Ему тяжело отвечать на такие вопросы, смотреть в глаза убитой горем матери. Он не хочет приносить соболезнования, а это может сделать любой человек.

Для всех Юлия Прокопьева и Дмитрий Лошагин были идеальной супружеской парой. Фото: СОЦСЕТИ

ЖЕНА РОДИЛА СЫНА ОТ ДРУГОГО?

Первая жена Дмитрия Лошагина Татьяна также приняла участие в программе. По ее словам, за все эти годы фотограф ни разу не вышел на связь с ней или с их общим сыном. Ранее женщина уже признавалась, что Лошагин дважды ее избивал. Первый раз это произошло в лофте, который был куплен в 2005 году за 17 миллионов рублей. Второй – через три года после развода.

- Я была в кафе на встрече. Дмитрий подошел к бару, взял стакан сока. Затем подошел ко мне, вылил все на меня и повалил на пол, - рассказала первая жена Лошагина.

В 2005 году Лошагин купил лофт на 400 квадратных метров за 17 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но настоящий «экшн» произошел к концу выпуска, когда Татьяна Лошагина прошла тест на полиграфе, известном как детектор лжи.