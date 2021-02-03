«Повалили в снег и прыгали на спине»: в Нижнем Тагиле мужчина обвинил полицейских начальников в произволе и незаконном задержании

В Нижнем Тагиле 30-летниий Евгений Стафеев обвинил сразу двух полицейских в том, что они его избили и незаконно задержали. При этом в рассказе мужчины было много нестыковок.

Евгений Стафеев рассказал о якобы совершенном против него произволе в группе «[ТТ] Я Нижний Тагил» во «Вконтакте».

- 29 января на парковке ТЦ «Заря» на Вагонке, меня не за что избили сотрудники полиции: Игорь Эркенов (начальник ОП17) и его заместитель Венер Гафаров, также мне угрожали пистолетом! Повалили в мокрый снег, на котором я пролежал длительное время, прыгали на спине! – написал Евгений Стафеев.

По словам Евгения, после этого его отвезли в отдел полиции №17, где продержали пять часов. При этом мужчина вспомнил историю со смертью Станислава Головко, которая также произошла в этом отделе. Тогда потерпевшего избивали три дня. В итоге Станислав Головко умер. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий.

Евгений Стафеев уточнил, что боялся повторить судьбу Станислава Головко, поэтому беспрекословно выполнял все требования полицейских. Правда, в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» мужчина заявил, что отказался разблокировать телефон, в итоге у него изъяли гаджет.

Евгений заявляет, что полицейские не сообщали ему о причинах задержания.

- После этого я сразу обратился в травмпункт на Вагонке и зафиксировал побои. На следующий день мне стало плохо, и я даже терял сознание, в связи с чем, мне жена вызывала скорую помощь, - рассказал пострадавший.

Свое заявление он подтвердил фотографиями нескольких медицинских документов. Правда, почерк на большинстве из них неразборчивый.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о задержании мужчины подтвердили. Они рассказали, что силовики действовали в рамках поручения СКР. Дело в том, что вместе с Евгением Стафеевым в салоне машины сидел мужчина, на которого заведено уголовное дело по первой части статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

- Двигаясь на автомашине по территории Дзержинского района, оперативные сотрудники заметили иномарку, которой управлял разыскиваемый мужчина. В районе торгового центра появилась возможность принять меры к задержанию, что опытные сотрудники и сделали. В дальнейшем водитель и его пассажир были доставлены в отдел полиции для проверки. Табельного оружия при сотрудниках не было, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции добавили, что Евгения Стафеева допросили в качестве свидетеля, а вот его знакомого - в качестве подозреваемого.

- После дачи объяснений свидетель был отпущен, а подозреваемого передали следователю следственного комитета. По изложенным в жалобе гражданина фактам в Межмуниципальном управлении МВД будет проведена проверка, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

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