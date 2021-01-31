Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 31 января 2021 года

За сутки заболели 352 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 352 новых случаев коронавируса, 136 из них зафиксированы в уральской столице.

Остальные случаи за сутки подтверждены в Верхней Пышме, Серове, Среднеуральске, Ирбите, Березовском, Нижнем Тагиле, Реже, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

По данным оперативного штаба региона, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 70 472 человек.

- Состояние 354 госпитализированных оценивается как тяжелое, 232 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 162 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 073. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе Свердловской области.

К 31 января выпили еще 367 пациентов, общее число выздоровевших - 63 074.

Кроме того за последние сутки зарегистрировали еще 14 смертей от «ковида». Всего в регионе от коронавируса скончались 2 034.