Аэропорт Кольцово открыли для международного авиасообщения: но не все так просто

Рассказываем, кто сможет прилететь в Екатеринбург прямым рейсом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский аэропорт Кольцово со 2 февраля сможет принимать международные рейсы. Премьер министр России Михаил Мишустин накануне подписал документ о включении уральского авиаузла в перечень пунктов пропуска через границу. Прямые рейсы разрешили с Белоруссией и Арменией, но есть некоторые нюансы. Рассказываем, кто сможет прилететь в Екатеринбург прямым рейсом.

- Не применять ограничения в отношении граждан государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, — прим. ред.), которые въезжают в РФ с 1 февраля по 1 марта 2021 года (включительно) из республики Армения или республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ согласно приложению, - говорится в документе.

В аэропорту Кольцово пока не готовы рассказать, как будет реализовано это постановление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово пока не готовы рассказать, как будет реализовано это постановление. Ясно одно, Екатеринбург сможет только принимать самолеты из Армении и Белоруссии с пассажирами на борту стран Евразийского экономического союза. Будут ли выполняться рейсы в обратном направлении, неизвестно.

- До пандемии из Екатеринбурга в Белоруссию не было прямых рейсов, а в Армению летали самолеты авиакомпании «Уральских авиалиний», - уточнил Андрей Клименских, пресс-секретарь аэропорта Кольцово.

По прилету в уральский аэропорт каждый пассажир должен сдать тест на коронавирус, а затем загрузить результат в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

Кстати, в документе правительства перечислены 20 аэропортов, которые могут принимать пассажиров из Беларуси и Армении. Среди них — Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Внуково, Пулково, Кольцово. В Екатеринбурге прямых рейсов с другими странами не было с начала пандемии – 27 марта.