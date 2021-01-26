Инспекторам пришлось вытаскивать машину с помощью служебного «УАЗа Патриот». Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области патруль ГИБДД спас 61-летнего водителя, который оказался в снежном плену. Инцидент произошел под Красноуральском, где из-за коммунальной аварии на дороге растаял лед. Автолюбитель застрял и не смог выехать.

- Из-за подтопления дороги в результате аварии на местном водопроводе, снежный слой начал таять и в эту талую снежную массу начал проваливаться и легковой автомобиль, - рассказывают в областной Госавтоинспекции.

Все попытки самостоятельно выехать были тщетными, а снег проваливался еще больше. Из-за 27-градусных морозов вода почти моментально превращалась в лед, и машина стала вмерзать в сугроб. Понимая, что помощи ждать неоткуда, мужчина сообщил о беде в ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Подоспевшим на помощь инспекторам лейтенанту Максиму Мохову и лейтенанту Денису Шишкину не сразу удалось вытащить легковушку, ситуацию усугубили лужи, вдобавок на автомобиле отсутствовал буксировочный крюк. В итоге буксировочный трос зацепили за колесо и вытащили при помощи патрульного «УАЗа».

Радостный водитель отправился домой, а гаишники выписали коммунальщикам предписание устранить потоп.