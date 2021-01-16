Команда уже провела два матча, в обоих екатеринбуржцы были сильнее соперников. Фото: ФК "Урал"

Предсезонные сборы клубов РПЛ в самом разгаре. Пока «Спартак» настраивается на борьбу за чемпионство вместе с Хабибом Нурмагомедовым, «Урал» проверят в контрольных матчах новичков клуба. Сейчас «шмели» находятся в Дубае, где уже успели провести два контрольных матча.

Сначала обыграли «Краснодар-2», а затем местный клуб «Лива» (2:1). Рассказываем, кто будет помогать екатеринбуржцам во второй части чемпионата не вылететь, а может и добраться до зоны еврокубков. Кстати, на днях президент клуба Григорий Иванов, отметивший в ОАЭ 60-летие, заявил – «Верю, что в Екатеринбурге прозвучит гимн Лиги чемпионов». Да, сейчас в это тяжело поверить. Но все помнят сказку, которую российскому футболу подарил «Рубин» в конце первого десятилетия XXI века.

Правый фланг полузащиты «Урал» усилил 25-летним Илльдреном Ибрахимайом. Футболист ранее выступал в норвежском клубе «Викинг». В «Урале» Илльдрен будет играть под 17-м номером.

Илльдрен родился в Норвегии, где и выступал на протяжении всей своей карьеры. Первым профессиональным клубом футболиста стал «Арендаль» из его родного одноименного города на юге страны. В этой команде Ибрахимай играл с 2012 по 2017 годы, проведя за это время более ста официальных матчей и выйдя со своей командой из третьего дивизиона в первый. В декабре 2017 полузащитник заключил контракт с клубом первой норвежской лиги «Мьёндален», а уже через пол года пополнил состав клуба «Викинг», где сразу стал основным игроком. Вместе с этим клубом Илльдрен выиграл первую лигу и завоевал путевку в элитный дивизион норвежского футбола. В 2019 году Ибрахимай стал обладателем Кубка Норвегии.

Фото: ФК "Урал"

В том же году Илльдрен впервые получил вызов в сборную Косово. В сезоне-2020 Ибрахимай провел в составе «Викинга» 26 матчей чемпионата, в которых забил 7 мячей.

Еще один нападающий – 22-летний Артем Максименко.

Парень родился в Тольятти, где и начал заниматься футболом. До 2012 года он тренировался в тольяттинской Академии Коноплёва. Затем молодой игрок отправился в Академию московского «Динамо», где находился до середины 2015 года. В Молодёжном первенстве Максименко дебютировал в составе «Ростова», но в этой команде он провёл только один матч. Два полноценных сезона в Молодёжном первенстве Артём играл в тульском «Арсенале». В 2018 и 2019 годах он привлекался к контрольным играм главной команды тульского клуба и даже отметился голом в ворота ЦСКА. Летом 2019 года Артём

Фото: ФК "Урал"

Максименко стал игроком «Нижнего Новгорода».

7 июля он дебютировал в ФНЛ, затем провёл еще два матча и отправился в аренду в «Зенит-2». За питерскую команду он провёл 12 матчей и забил два мяча. А после возвращения из аренды сыграл еще один матч в составе «Нижнего Новгорода». Половину сезона-2020/21 Максименко провёл в составе «Велеса», который в нынешнем розыгрыше кубка страны был соперником «Урала». В очном противостоянии со «шмелями» Артём отметился голом. Всего в составе команды из Домодедова Артём провёл 28 матчей и забил 10 голов. Максименко является атакующим игроком и способен сыграть на разных позициях.

Также «Урал» купил правого защитника Арсена Адамова.

Он родился в Нижнем Тагиле. Но когда Арсену был год, его семья вместе с ним переехала в Чечню. Футболом он начал заниматься в секции в Кисловодске, а затем попал в структуру ФК «Терек». В Молодёжном Первенстве Арсен выступал с 2016 года. Позже стал привлекаться к работе с главной командой. В сезоне-2019/20 принял участие в трёх контрольных матчах в составе «Ахмата».

Фото: ФК "Урал"

А в официальном матче РПЛ дебютировал 22 июля 2020 года в игре против «Краснодара». В нынешнем сезоне Арсен выходил на поле против «Спартака», ЦСКА и «Ростова». Ещё два официальных матча в составе «Ахмата» он сыграл в кубке страны. Также отметим, что год назад Адамов вызывался в сборную России U-20 на Кубок ФНЛ, где принял участие во всех играх.

Еще одним приобретением стал полузащитник из «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов.

Рамазан родился в Республике Дагестан в городе Хасавюрт. Ещё в юном возрасте он переехал в Москву, где начал заниматься футболом в местной школе ФШМ «Торпедо». В 2017 году дебютировал в профессиональном футболе в составе «Велеса» (Домодедово), который тогда выступал в ПФЛ. В этом клубе полузащитник провёл два сезона (2017/18 и 2018/19). За 43 матча Гаджимурадов забил 13 голов. В июле 2019 года он перешёл в состав «СКА-Хабаровска», выступающего в ФНЛ. С первого тура нового сезона молодой полузащитник регулярно появлялся на поле, а затем стал игроком стартового состава. К зимнему перерыву Рамазан отметился четырьмя результативными ударами. Во время паузы в сезоне его вызвали в сборную России U-20 для участия в Кубке ФНЛ. Рамазан принял участие во всех играх турнира.

Фото: ФК "Урал"

А за хабаровскую команду новичок «Урала» успел провести 50 матчей и забить 10 голов. Один из мячей Рамазан забил в кубке страны в ворота «Рубина».

- В двадцатых числах декабря я узнал о варианте с «Уралом». Естественно, у меня было желание пойти на класс выше. Я готов к этому. Для меня «Урал» это очень хороший вариант. Сейчас нужно адаптироваться в команде. Главная цель – попасть в стартовый состав и приносить пользу команд, - рассказывает новичок клуба.