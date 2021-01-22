Уралец проходил срочную службу в пограничных войсках и несколько месяцев выполнял воинский долг в «горячей точке» на Северном Кавказе. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Свердловские сыщики задержали 59-летнего жителя одной из южных республик, который в 2002 году хладнокровно убил молодого пограничника Андрея Аминова. Как рассказали в СУ СКР региона, трагедия произошла 29 августа в Тугулымском районе у кафе, в тот день военнослужащий праздновал годовщину свадьбы.

- Поводом для ссоры послужило то, что молодой человек, пришедший к зданию кафе вместе со своими знакомыми, заступился за одну из находившихся с ним девушек, когда обвиняемый начал себя ввести некорректно по отношению к ней, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Но едва началась перепалка, как южанин предложил Андрею помириться и пожать руки. Парень подошел к автомобилю незнакомца и пожал ему руку. После этого мужчина вытащил нож и нанес роковой удар в сердце.

- Потерпевший был незамедлительно доставлен в больницу присутствовавшими при этом коварном убийстве гражданами, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось, - добавляют представители СК.

Предполагаемого убийцу взяли под стражу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Убийца скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Найти преступника удалось лишь в 2020 году. Как оказалось, все это время он жил под чужим именем. После этапирования на Средний Урал суд арестовал душегуба на период следствия.

- Погибший молодой человек, по свидетельству его близких и знакомых, был отличным парнем, готовым всегда прийти на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. В школе он неплохо учился и активно занимался спортом, завоёвывая призовые места в легкоатлетических соревнованиях. Срочную службу проходил в пограничных войсках и несколько месяцев выполнял воинский долг в «горячей точке» на Северном Кавказе, где получил осколочное ранение. Вернувшись домой, вчерашний солдат зажил мирной жизнью, устроился на работу и женился. К сожалению, ему не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь, поскольку он пал жертвой низкого коварства, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.