«Сердце разрывается, животные голодают»: на Урале закрытый из-за ковида санаторий превратился в кошачий город

Фото: предоставлено Ларисой

Санаторий под Екатеринбургом за время пандемии коронавируса превратился в город для кошек. Пока учреждение пустовало без постояльцев и персонала, на территории поселились десятки животных. Часть из них - те, кого выбросили на улицу прежние хозяева, другие – родились уже на улице. Укрытие они нашли на безлюдной территории.

- Сейчас их там больше 25. Большинство из них ручные. Они не боятся людей и с удовольствием идут ластиться, трутся об ноги, - рассказывает жительница соседнего города Режа Лариса. – Уличные коты уже дикие. Когда их кормишь, не дают к себе подойти.

Укрыться им негде. Фото: предоставлено Ларисой

Лариса одна из немногих жителей города, узнавших, что в санатории сейчас поселилось столько котов. По ее словам, часть животных и раньше там были, когда учреждение работало, как оздоровительный комплекс. Персонал заботился о бродягах: не выгоняли, а даже подкармливали.

Кошки в свою очередь отвечали лаской. Отдыхающие санатория тоже любили животных: то сосиской с обеда угостят, то молоком. Но в марте пришел ковид, и с тех пор здесь никого не бывает. Только охранник, который изредка приносит поесть четырехлапым обитателям. А за полгода кошек стало в несколько раз больше.

Животных около 25. Фото: предоставлено Ларисой

Сейчас животные в бедственном положении и могут погибнуть от холода и голода.

- Ни укрыться, ни поесть нечего. Помогите спасти хотя бы одну живую душу. Я делаю для них, что могу, езжу кормить несколько раз в неделю, но от мороза их никто не спасет. Сердце разрывается за них, - призывает Лариса.

За последние два дня Лариса уже пристроила двоих кошек, еще двоих забрала к себе. Теперь женщина активно ищет дом для других обитателей санатория. Женщина готова привезти животных в Екатеринбург, Березовский, Лосиный, Монетный, Ключевск или Реж.

Если вы можете помочь кошкам, свяжитесь с Ларисой. Ее номер телефона: 8-982-603-76-86.