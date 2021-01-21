«Без слез не взглянешь»: на Урале организаторов выставки животных обвинили в жестоком обращении над обезьянами и крокодилом

Фото: предоставлено группой «Это Серов, детка» в соцсети «Вконтакте»

Уральцы обвинили организаторов выставки «Мир обезьян и зверей» в жестоком обращении над животными. Контактный зоопарк заработал в ТРК «Небо» в городе Серове с 12 января. Но посетителей возмутили условия содержания экзотических зверей: маленькие вольеры, где живым «экспонатам» негде развернуться. В социальных сетях развернулось бурное обсуждение.

- Без слез не взглянешь. Животные сидят в ящиках меньше 1 кв.м., где у них даже нет укрытия, чтобы отдохнуть. Если это выставка, как написано в рекламе, то почему животных дают людям в руки для фотографирования? И почему срок проведения выставки почти месяц, при разрешенных законом четырех днях, - не скрывает возмущение местная жительница в паблике «Это Серов, детка» в соцсети «Вконтакте».

Фото: группа "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)" в соцсети "Вконтакте"

На выставке, которая так возмутила местных жителей, десяток экзотических животных со всего света. Среди них только тринадцать обезьян, крокодил, два попугая, два енота, четыре змеи, шесть ящериц, а также кролики и свиньи. И все они содержатся в ужасных условиях, по словам посетителей. Вот, например, крокодил лежит в какой-то посудине и не имеет возможности пошевелиться. Остальные животные сидят в коробках.

А еще чего стоят только снимки обезьянки, которая с поникшей головой сидит в тесном вольере. Фото вызвало бурю эмоций у комментаторов.

Фото: предоставлено группой «Это Серов, детка» в соцсети «Вконтакте»

Организаторы выставки «Мир обезьян и зверей» успокаивают людей и говорят, что с животными все в порядке. Всех подопечных их контактного зоопарка каждое утро перед открытием ТРК выпускают гулять. Пока уборщицы моют полы в торговом центре, по нему бродят обезьянки и еноты. По словам владельца по имени Дмитрий, они гастролеры и в каждом городе сталкиваются с зоозащитниками.

- Никто из этих посетителей, которые сделали эти фотки, не подошел ко мне и не спросил, почему животные сидят в таких вольерах. У нас нет возможности арендовать огромные площади в 300 квадратов, используем то, что есть. Мне другое интересно, где были эти сердобольные, когда контактные зоопарки умирали от голода в апреле и мае, не имея возможности работать? Я лично забрал к себе обезьян из другого контактного зоопарка, который закрылся. Все наши животные здоровы и всегда сыты, - объяснил Дмитрий. – В каждом городе, где мы бываем, нас проверяют то прокуратура, то еще кто-нибудь. Никогда грубых нарушений у нас не было.

Фото: предоставлено группой «Это Серов, детка» в соцсети «Вконтакте»

Но местные жители все равно намерены писать заявление в прокуратуру, чтобы те проверили выставку животных.