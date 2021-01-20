В Екатеринбурге после прививки от пневмококка скончалась двухмесячная малышка

Прибывшим врачам оставалось только констатировать смерть ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после прививки от пневмококковой инфекции скончалась двухмесячная девочка.

Малышка родилась 6 ноября 2020 года, а уже 19 января ее не стало.

- Известно, что мама с дочкой 15 января были на приеме в поликлинике №2. Девочка была осмотрена врачом-педиатром. Состояние ребенка было в норме. После этого врач поставил девочке плановую прививку от пневмококковой инфекции, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах.

После прививки в течение нескольких дней состояние девочки было нормальным. У ребенка не было никаких признаков недомогания.

Вечером 18 января семья легла спать. Ночью родители малышки проснулись, девочка плакала. 26-летняя мама ребенка покормила малышку грудью, после чего девочка уснула.

- Утром 20 января семья проснулась. Девочка не подавала признаков жизни, у нее была белесая кожа, а глаза и рот были открыты. Точную причину смерти ребенка покажет вскрытие, - уточнил наш собеседник.

Родители вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть двухмесячной малышки.

Материалы по поводу смерти девочки будут направлены в Следственный комитет.