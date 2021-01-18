До конца января в Свердловской области и Екатеринбурге продержатся крепкие морозы. Синоптики Уралгидрометцентра рассказали, какая погода будет в ближайшую неделю с 18 по 24 января, а также ждать ли Крещенских морозов.- Ближайшие ночи будут достаточно морозными. На севере ожидаем около -30 градусов, на юге – около 18-23 градусов мороза, - говорит Галина Шепоренко. - В дальнейшем чуть ослабеет, но во второй половине недели холод вновь усилится. В пятницу температура на юге области опустится ниже 30 градусов, в субботу и воскресенье и вовсе может приблизиться к 40. Но это на севере регионаТак что Крещенские морозы в этом году будут. Что касается самой праздничной ночи. то ночью 18 января будет до -24 градусов, днем 19 января градусник термометра покажет - минус 17.По словам Шепоренко, в течение недели будет идти обильный снег, но пока о штормовом предупреждении пока нет. Отметим, сильный ветер и метель окутали Свердловскую область в минувшие выходные.- До конца января погода будет волнообразной: от крепких морозов до потепления. Но в целом января остается холодным, - добавила синоптик.