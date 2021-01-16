В Свердловской области вновь подросло количество новых случаев коронавируса. Сегодня оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщает о 397 зарегистрированных заболевших. Из них 151 - жители Екатеринбурга. Таким образом с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 уже 63 тысячи 807 человек.- Состояние 520 госпитализированных оценивается как тяжелое, 326 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 203 – на аппаратах ИВЛ, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона составляет 2 498. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.При этом за сутки было выписано еще 405 человек. Таким образом от коронавируса в регионе выздоровели с прошлой весны 57 235 человек.