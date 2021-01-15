Еще вчера синоптики предупреждали о непогоде, которая обрушится на Свердловскую область в пятницу 15 января. Обещали сильный снег, метели и ветер с порывами до 18 метров в секунду.Как итог, пятница в столице Урала и впрямь началась со снегопада и заторов на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки город встал в семибальные пробки. Сложнее утром было в центре города на проспекте Ленина, где движение на некоторое время практически остановилось. Впрочем, по сообщениям очевидцев, в этом виноват был не столько снег, сколько неисправный светофор.В МЧС между тем напоминают о мерах безопасности.- Следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном автотранспорте, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области. - Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон.Также нужно одеваться по погоде и брать с собой в дальние поездки термос с горячим чаем. Пешеходам же следует передвигаться с осторожностью, так как под снегом могут быть неровности на тротуаре или лед.- Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение наледи и других предметов, - добавляют в МЧС. - Соблюдайте меры пожарной безопасности, будьте предельно осторожными с огнем. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку.