Крупнейшие телеканалы Свердловской области скоро ждут серьезные перемены. Областные власти запустили процесс оптимизации ОТВ, «Студии-41» и «Четвертого канала». Вскоре они будут находиться под единым управлением. Причиной тому в региональном правительстве называют требование времени, а также перемены на рынке средств массовой информации.- Такие трансформации неизбежны, - сказал Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области. - Мы обсуждаем со всеми сторонами вопросы оптимизации и перенастройки управления телеканалами, детали процесса. Задача - сохранить творческие профессиональные коллективы и применить накопленный годами опыт в новых условиях.Правда, об объединении самих телеканалов речи не идет. Из телепрограмм они не исчезнут. Каждый сохранит свою автономность. Просто теперь у них будет общее руководство.- Это позволит, в частности, повысить эффективность административной и организационной работы, - добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области.В связи с этим на самих телеканалах ожидаются кадровые перестановки. Например, уже известно, что генеральный директор ОТВ Антон Стуликов, который руководит им с 2010 года, станет советником губернатора Свердловской области.- Это прежде всего оптимизация бюджета, поэтому, с точки зрения управления, возможно это очень правильный шаг, - поделился Антон Стуликов с радио «Комсомольская правда».Телеканал ОТВ основали в 1997 году. Его учредителями изначально были правительство региона, а также Законодательное собрание Свердловской области. «Четвертый канал» был основан в 1991 году, а «Студия-41» - в 1997-м. Изначально они не принадлежали области, но затем их приобрел Монетный щебеночный завод - государственное унитарное предприятие региона. Сделка по «Четвертому каналу» состоялась в 2010 году, а по «Студии-41» - в 2019-м.