История, после которой участковый полиции Вячеслав Шестаков оказался на скамье подсудимых, произошла в поселке Асбестовский под Алапаевском.- Шестаков узнал, что одна из сотрудниц местного детского сада живет с мужчиной, который болен ВИЧ-инфекцией. Полицейский проболтался об этом своей теще, которая также работает в этом детском саду, - рассказывает «КП»-Екатеринбург человек, знакомый с ситуацией. – Слухи о воспитательнице, живущей с мужчиной больным неизлечимым вирусом, моментально разнеслись по небольшому поселку.Следственный отдел СК по городу Алапаевск завел на участкового уголовное дело по второй части статьи 137 УК РФ - «нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Также под «уголовку» попала и теща участкового Анфиса Мелкозерова. На нее также завели дело по 137-й статье УК.Общаться с «Комсомолкой» участковый не захотел. Зато позицию полицейского рассказала его адвокат Ирина Пальщикова.По ее словам, старшего лейтенанта оговорили. А причиной тому послужили кадровые перестановки в детском садике. Мол, одна из главных свидетельниц Лилия Гурьева работала в образовательном учреждении и хотела занять место завхоза. А оно было закреплено за тещей лейтенанта.Кроме того, пострадавший в этой истории мужчина, чей диагноз был раскрыт, «точил зуб» на старшего лейтенанта.- Вячеслав оформил на него протокол за употребление наркотиков. После этого потерпевшему назначили административный арест на несколько суток в изоляторе, - уточнила адвокат. – Кстати, в процессе оформления протокола потерпевший и рассказал, о том, что у него есть заболевание.12 января документы по делу Вячеслава Шестакова поступили в суд. В ближайшее время его дело начнут рассматривать.В пресс-службе регионального СУ СКР и в ГУ МВД по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.КСТАТИТри года назад мы писали о Вячеславе Шестакове. Тогда он задержал преступника, находящегося в федеральном розыске.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге участкового уволили после того, как он купил квартиру в ипотеку. С Александра Абакумова через суд пытаются взыскать больше 6 миллионов в счет государства (подробнее)