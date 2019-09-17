2019-09-17T14:22:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге участкового уволили после того, как он купил квартиру в ипотеку

С Александра Абакумова через суд пытаются взыскать больше 6 миллионов в счет государства
Евгений Стоянов
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Александр 18 лет проработал в органах внутренних дел. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиАлександр 18 лет проработал в органах внутренних дел. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Бывший екатеринбургский участковый Александр Абакумов, проработавший в МВД 18 лет, оказался уволенным после того, как вместе с женой купил квартиру в ипотеку.

После рождения второго малыша Александр с супругой решили приобрести более просторное жилье. Для этого они продали свою «однушку», а вырученные от продажи 2 870 000 рублей положили на банковский счет. К этим деньгам они добавили полтора миллиона, взятые в ипотеку. Также Александр внес на свой счет материнский капитал в размере 468 тысяч.

Абакумов несколько раз переводил деньги с одного своего счета на другой. Общий денежный оборот по его счетам получился более 11 миллионов рублей.

УВОЛИЛИ "В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ"

В декабре 2017 года по представлению прокуратуры областной полицейский главк провел проверку счетов Абакумова. Нарушений тогда не нашли. Но прокуратура с таким решением почему-то не согласилась, и в 2019 году по ее представлению ГУ МВД провело новую проверку контроля доходов семьи Абакумовых за 2016-2017 годы.

На этот раз было принято решение уволить участкового «в связи с утратой доверия».

Основанием послужило, что в справках о доходах Александр отразил не все счета, по которым проходили деньги. Сам Абакумов уверяет, что это не так и в 2018 году он предоставлял все банковские выписки.

- Интересно, что повторную проверку, по результатам которой я был уволен, проводил инспектор ГУ МВД капитан внутренней службы Юрий Панкратов (секретарь аттестационной комиссии). Он был моим одноклассником, а значит, не имел права проводить в отношении меня проверку, - уточнил Александр.

Также экс-участковый рассказал, что Панкратов в своем докладе написал, что он 23 раза привлекался к дисциплинарным взысканиям.

- Это не так. За 18 лет службы в ОВД я был привлечен к наказанию в виде дисциплинарного взыскания всего лишь один раз, - уточнил Александр.

ДОЛЖЕН ГОСУДАРСТВУ БОЛЬШЕ 6 МЛН.

Александр попытался восстановиться в должности и пошел в суд, но буквально через 10 дней после подачи иска Абакумов узнал, что сам стал ответчиком.

В пояснительной записке прокуратуры к обоснованию иска говорится, что ведомство провело анализ счетов семьи Абакумовых.

- Общий объем денежных поступлений на имя Абакумова составил 11 808 2З7 рублей. Из них подтвержденный доход Абакумова и его супруги в 2016 году составил 5 592 803,15 рубля, - говорится в тексте документа (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

Прокуратура посчитала, что семейство Абакумовых нанесло государству ущерб на 6,215 миллиона рублей. Доводы Александра о том, что прокуратура попросту посчитала общий оборот его денег по всем счетам, а 11 миллионов он никогда не держал в руках на суд не подействовали.

В прокуратуре Свердловской области «Комсомолке» подтвердили, что ведомство проводило проверку счетов Александра Абакумова.

- Прокуратурой был проведен анализ счетов данного сотрудника полиции. В ходе проверки он не смог подтвердить законность происхождения денежных средств. Он был уволен из органов полиции в связи с утратой доверия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

23 сентября Ленинский районный суд должен вынести решение по иску против Абакумовых. Ни Александр ни его жена не знают, где они смогут найти шесть миллионов, если суд удовлетворит иск прокуратуры.

Восстановиться в должности Абакумову не удалось. В августе суд отклонил его гражданский иск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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