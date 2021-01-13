Резонансное ДТП произошло утром 11 января в Нижнем Тагиле Свердловской области. Около 8 часов утра возле дома №111 по улице Тимирязева 15-летняя школьница переходила проезжую часть по пешеходному переходу.В это время ее сбил легковой автомобиль. Автолюбитель после ДТП отъехал не несколько метров, после чего вышел из салона и отругал ребенка, а потом сел за руль и уехал. Школьница после этого пошла на занятия.В школе девочке стало плохо, и ее госпитализировали на скорой помощи в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у подростка тупую травму живота и сотрясение головного мозга.Стражам порядка девочка рассказала, что автомобиль был белого цвета иностранной модели и логотипами такси. Инспекторы ГИБДД оперативно просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что школьницу сбила Toyota Avensis, за рулем которой находился 61-летний мужчина со стажем вождения 40 лет.- Водитель скрылся с места происшествия, соответственно не выполнил свои обязанности при совершении ДТП, которые оговорены в ПДД. Водитель должен остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной сигнализации, принять меры для оказания первой помощи пострадавшей, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в ГИБДД, - уточнили в нижнетагильской полиции.Теперь за невыполнение обязанностей при ДТП и за оставление места аварии, водителю грозит штраф до 1000 рублей, лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо или административный арест на срок до пятнадцати суток.