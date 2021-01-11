Неожиданное открытие сделали ученые из Уральского федерального университета вместе со своими коллегами из Узбекистана. По их данным бороться с коронавирусом можно не только при помощи вакцин и лекарств, но и с помощью… слабых доз радиации. Рентгеновское излучение, к примеру, как раз такое и оно способно уничтожить коронавирус и поэтому якобы его можно использовать не только для лечения пациентов, но и для дезинфекции помещений и предметов.- Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины, - объясняет Анатолий Зацепин, профессор УрФУ, руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники». - Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.Изучать влияние радиации на COVID-19 ученые из УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан начали еще в апреле прошлого года. Сейчас специалисты уже разрабатывают методику лечения.- Никакие мутации вируса, препятствующие борьбе с ним биологическими методами, совершенно не влияют на эффективность радиационного метода, - отмечает Анатолий Зацепин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России обнаружен «британский» штамм коронавируса - чего нам ждать от нового врагаВ последний день новогодних каникул, 10 января, новостные ленты принесли тревожное сообщение. В России обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. (Подробнее)Доктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуВакцинация от коронавируса в Москве идет полным ходом. Но вокруг спасительной прививки возникло много мифов и слухов. Их мы разобрали в эфире радио «КП» с известным доктором Александром Мясниковым. (Подробнее)Американский журналист: «Русская вакцина проста и эффективна»Американский журналист Эндрю Крамер давно работает в нашей стране и успел глубоко изучить многие российские реалии. Старается писать о нас объективно, но в основном настроен по-американски критично. Тем удивительнее стало его решение привиться российской антиковидной вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. (Подробнее)