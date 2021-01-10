На Екатеринбургской кольцевой автодороге сегодня сотрудникам ГИБДД пришлось организовывать реверсивное движение на участке около Верх-Исетского пруда рядом с микрорайоном Палкино. Все из-за ДТП, которое случилось здесь. Изначально была информация о столкновении двух фур и трех легковых автомобилей. Однако по прибытии на место аварии сотрудников ГИБДД эта информация не подтвердилась.- Лада Ларгус пыталась совершить обгон в результате произошло столкновение трех транспортных средств, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - В аварии столкнулись Лада Ларгус, Лада Приора и грузовик Скания.К месту ЧП выезжала бригада скорой. Помощь медиков понадобилась водителю и пассажиру Лады Приоры. Правда, пострадали они не сильно — от госпитализации отказались. Из-за того, что авария случилась посреди дороги, движение транспорта по ней было затруднено.- На место ДТП выезжал наряд ДПС. Организовано реверсивное движение транспортных средств, - уточняют в ведомстве. - Произведены замеры, составлены процессуальные документы. Будет проводиться дознание.