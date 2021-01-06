Распространение коронавируса по Свердловской области продолжается, но количество новых выявленных случаев постепенно продолжает падать. Если во вторник оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщал о 392 новых случаев заражения, то в среду, 6 января, их зафиксировано уже 389. Из них 207 — в Екатеринбурге.- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 60 973, - отмечают в оперативном штабе. - Состояние 538 госпитализированных оценивается как тяжелое, 320 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 217 – на аппаратах ИВЛ.Еще 3031 пациент находятся в больницах Свердловской области в состоянии средней тяжести.- Выписано 395 человек, - добавляют в оперштабе. - Общее число выписанных достигло 53 344.