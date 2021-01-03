Конфеты из подарков заканчиваются, все новогодние мультфильмы уже просмотрены, а домашние животные уже не знают, куда спрятаться от праздничной суеты, которую создают вокруг себя дети. Да и родителям сидеть дому уже наскучило. Тем временем в Екатеринбурге проходит масса праздничных мероприятий, рассчитанных специально на ребят и их родителей. Рассказываем куда сходить с детьми, чтобы эти каникулы им точно запомнились.ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХМузыкальный спектакль от «дедушки уральского рока»В Живом театре для ребят старше трех лет идет яркий и оригинальный музыкальный спектакль «Первый Новый год». Композитор, автор и режиссер постановщик которого «дедушка уральского рока» Сергей Пантыкин.- Это яркий и оригинальный музыкальный спектакль про веселых лесных жителей: Медвежонку, Выдру Семеновну, Снегиря и Хомяка. Живое музыкальное сопровождение погружает в сказочную новогоднюю атмосферу и дает позитивный заряд на весь будущий Новый год взрослым и детям, - рассказывают в театре.Адрес: Малышева 58,аНовогоднее представление идет всего 45 минут, поэтому малыши не успеют устать. Спектакли будут идти до 10 января.Цена билета: от 500 рублей. Купить их можно на сайте «Живого театра».Новогоднее шоу дельфинов и белых китовХочется чего-то экзотического? Тогда вам на интерактивный спектакль в Океанариуме «Алоха, Гавайи». Дельфины, белые киты и морские котики ждут маленьких зрителей с родителями. Под яркое выступление морских обитателей гавайский Дед Мороз споет заводные песни, а аборигены станцуют под лазерное 3D шоу.Адрес: Щербакова, 2БНовогоднее шоу будет идти каждый день в 12:00, 15:00 и 18:00 до 10 января.Цена билетов: от 900 до 2 000 рублей. Дети до 4 лет бесплатно.Также в Океанариуме в каникулы каждый день с 10:00 до 21:00 будет открыта постоянная экспозиция с аквариумами и террариумами.Новогодние Колядки в «Коляда-театре»«Коляда-театр» приглашает ребят и их родителей на традиционные, ставшие уже знаменитыми в Екатеринбурге, новогодние колядки. А спектакль в этом году решили поставить по одному из самых известных сказов Павла Бажова «Серебряное копытце».- С детства мы помним и умницу, смелую девочку Даренку, и доброго дедушку Кокованю, который взял сироту в свой дом на воспитание, и их кошечку Муренку, а еще волшебного лесного жителя с серебряным копытцем, который помогает бедным людям, дарит им счастье - уральские самоцветы, - рассказывают на сайте театра.В программе:- спектакль «Даренка и дедушка» по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце»- хороводы вокруг елки- увлекательная игровая программа- катание с горки- колядоскоп-театр- Дед Мороз и Снегурочка с подарками.Адрес: проспект Ленина, 97.Новогодняя программа будет идти в театре до 10 января.Начало представлений в 12:00, 14:00 и 16:00.Цена билетов: детский билет будет стоить 1000 рублей, взрослый - 500.Купить их можно на сайте ekb.kassy.ru или забронировать по телефону кассыДЛЯ РЕБЯТ ПОСТАРШЕМузыкальный спектакль для меломанов в Детской филармонииВ Детской филармонии для детей старше шести лет приготовили энергичный музыкальный спектакль «Айболит суперстАр». В спектакле поют и танцуют знакомые и любимые персонажи детей и взрослых – Обезьяны и Тигрята, Кит и Бармалей, Зайчиха и Гиппопотам. Но главный герой по-прежнему – добрый доктор Айболит.- Он внимательный и чуткий, самоотверженный и честный, он помогает, спасает, вылечивает несмотря на все препятствия и трудности. Он во всех смыслах герой нашего времени, живущий в современных ритмах и рифмах, - отмечают в филармонии.Адрес: улица 8 Марта, 36Продолжительность: 1 час 20 минут.Мюзиклы пройдут 3 и 6 января в 15:00.Стоимость билетов: 350-800 рублей (без подарка). Купить их можно на сайте филармонии.Невероятное шоу «Шоу воды, огня и света!» в циркеНезабываемое волшебство на арене покажут детям и их родителям артисты грандиозного циркового проекта «Шоу воды, огня и света!» под руководством Заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола. Создатели обещают, что на шоу вы увидите, как стираются границы реальности и фантазии.- Чарующая музыка, завораживающий свет, освежающие брызги фонтана и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзионного циркового искусства, где самые невероятные фантазии становятся реальностью, - рассказывают в цирке.Адрес: улица 8 Марта, 43.Новогоднее шоу будет проходить до 10 января в 11:00, 14:30 и 18:00. Длительность: 1,5 часа.Стоимость билетов: от 700 до 1800 рублей, для детей до 3 лет - бесплатно. Купить их можно на сайте цирка.Игры и обнимашки с енотамиТри енота по имени Ракета, Тарзан и Зевс живут в месте, где заботливые люди создали для них имитацию естественной среды и с радостью встречают гостей. Игривые и забавные еноты развеселят кого угодно. Поэтому и родителям будет полезно оторваться от домашних дел и прийти сюда, чтобы поиграть с забавными зверьками.- Вместе они настоящая мохнатая банда с блестящими пуговками глаз под черными масками. Так что держите ухо востро! Приятного общения с сорванцами, - рассказывают в доме енотов.Адрес: улица Хохрякова, 74Бронирование посещения возможно не позднее, чем за 2 часа. Пока оно открыто только до 6 января. Гостить у енотов можно не больше часа.Цена билетов: один билет стоит 3 000 рублей для компании от 1 до 4 человек. На сайте указано, что если соберется больше человек, то за каждого попросят доплату в размере 500 рублей. Забронировать билет можно на сайте или по телефонам: +7 (343) 213-0-999, +7 (908) 928-2-216.Развлечения с ездовыми собакамиНаучиться самостоятельно управлять упряжкой из северных ездовых собак, поиграть с ними и получить мощный заряд позитива можно в Хаски-парке. Здесь же можно сделать фотографии с милыми хаски, маламутами и лайками, которые будут напоминать вам о прошедших зимних каникулах. Пожалуй, это самое по-настоящему веселое и зимнее развлечение, которое не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого.Что важно, все собаки дрессированы и прекрасно выполняют команды, поэтому отлично контактируют с детьми и не проявляют агрессии.Адрес: Зимняя улица, 27Питомник работает каждый день с 11:00 до 19:00 часов.Цена билетов: от 700 рублей. Стоимость зависит от количества человек и продолжительности катания.Записаться на катания можно на сайте ekb.haskipark.ru.