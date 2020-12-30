Фотограф Дмитрий Лошагин встретит Новый год за решеткой. Ожидается, что лишь после праздников Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по его делу. Все дело в том, что прокуратура подала жалобу на решение районного суда о замене оставшегося срок (3 года и 1 месяц) Лошагину на более мягкую форму наказания.В 2015 году фотографа приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие доказало, что фотограф убил супругу Юлию Прокопьева в своем знаменитом лофте, а потом вывез труп за город в пластиковом контейнере, где потом сжег. Вероятной причиной конфликта пары стала ревность.Ранее адвокатам удалось доказать, что фотограф-убийца достоин отбывать наказание в виде ограничения свободы, которое предусматривает пребывание по в ночное время суток дома и запрещает покидать пределы города.- Я стал лучше. Пересмотрел взгляды на жизнь и решил вести нормальную жизнь, чтобы приносить пользу обществу, - говорит сам фотограф. – Я считаю, что погасил моральный ущерб в полном объеме. Это с моей точки зрения вполне достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, так я бы уже давно вышел. Фактически, если б я совершил это преступление, я бы уже за него ответил.По словам адвоката Лошагина Сергея Лашина, суд счел возможным заменить наказание на более мягкое в связи с тем, что осужденный полностью возместил семье Прокопьевых моральный ущерб. Бывшей теще и брату Юлии выплатили два миллиона рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДмитрий Лошагин зарабатывает на фотографиях в колонии 100 тысяч рублей в месяц. Сокамерник гламурного фотографа, убившего жену-модель, рассказал «КП» о жизни скандального вдовца за решеткой: как Лошагин наладил в тюрьме свой бизнес и почему администрация колонии его боится (подробности)Дмитрий Лошагин празднует день рождения в колонии с тортом от сестры, шоколадом из Финляндии и сыром из Франции. Фотографу, осужденному за убийство жены-модели, в честь 42-летия разрешили встретиться с мамой (подробности)Почему суд развернулся на 180 градусов в деле фотографа Лошагина? «Комсомолка» разбирается, какие доказательства могли убедить судью Александру Евладову, что именно муж убил красавицу-модель (читать подробнее)