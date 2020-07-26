Били кулаками, душили шампурами: на Урале конфликт у озера закончился дракой отдыхающих с охраной кемпинга

Разборками в стиле боев без правил завершился конфликт отдыхающей семьи и охраны кемпинага «Зеленый мыс» у озера Таватуй в Свердловской области.

Все началось с того, что девушка по имени Анна разместила в паблике «Типичный Екатеринбург» свою историю. Якобы, на нее и пожилых родителей напали ответственные за пропуск на территорию кемпинга после того, как те отказались платить за доступ к водоему.

- Женщина, сидевшая на входе, закричала, что сейчас прогонит нас на машине, - пишет пострадавшая Анна. – Потом машина на полной скорости, сигналя и запугивая нас, не собиралась останавливаться. Мужчина за рулем наехал на папу, я кинула ему в лицо бутылкой воды. На что пропитая сотрудница шлагбаума вцепилась мне в волосы.

Пострадавшая Анна. Фото: группа "Типичный Екаетринбург" "ВКонтакте"

- Мужик бросился и начал избивать отца, мама пыталась оттащить эту женщину от меня, но та держалась крепкой хваткой. Мужик пинал отца, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы снять все на видео, но он увидел это и с разбега ударил маму в лицо. Сломал ей нос, было много крови, мама начала кричать что папа без сознания, а у нее идет кровь. Я этого ничего не видела, потому что пропитая тетка держала меня за волосы вниз головой!

Но как это обычно бывает, у второй стороны конфликта тоже нашлось, что рассказать о случившемся.

На входе в кемпинг указана цена за размещение, но Анна считает, что она и ее родители могли размещаться на берегу бесплатно. Фото: группа "Типичный Екаетринбург" "ВКонтакте"

Версия 46-летнего контролера Марины Соколовой – той самой «пропитой тетки», полностью отличается от истории Анны. А «мужиком» оказался ее 22-летний сын Артемий.

На озере Таватуй охрана кемпинга подралась с отдыхающими 00:00 00:00

- У нас лесной участок на берегу озера с рекреационной деятельностью: отдых на природе, жарка шашлыков. Вход у нас всего 100 рублей с человека, если на машине, то 500 рублей за один автомобиль. Я увидела, что девушка с родителями идет и уже размещается там. Обратилась к ним и попросила оплатить вход. В ответ посыпались оскорбления и непристойные жесты, - рассказала «КП» Марина Соловьева.

По словам женщины, после драки у нее диагностировали сотрясение мозга. А у ее сына - разорвана щека. Угрозы в их адрес продолжали поступать, даже когда все пять участников драки давали показания в отделе полиции Невьянска.

- Отец девушки прижимал горло сына шампурами, как палкой, к себе, но сын схватился за шампура руками и не давал прижать их к горлу. В это время девушка засунула сыну пальцы в рот, пытаясь изодрать щеку изнутри. Я стала звать на помощь. Когда люди, находившиеся рядом, стали кричать, сыну удалось вывернуться и освободиться, но травму он все же получил, - поясняет Марина Соловьева.

Уже завтра Марина Соловьева и ее сын будут снимать побои. Фото: предоставлено Мариной Соловьевой

Теперь разбираться кто прав, а кто виноват, предстоит правоохранителям.

- В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. У центра отдыха проверяются служебная документация, персонал, охрана на предмет, не превысили ли они свои полномочия. Потерпевшим необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу на установление степени тяжести причиненных им травм. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.