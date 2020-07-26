На озере Таватуй избили отдыхающих

26 Июль 2020 2020-07-26T13:15:10+03:00

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На озере Таватуй избили отдыхающую пару. Конфликт произошел, когда с мужчины и женщины потребовали деньги за купание, хотя проход к водоему является бесплатным.

В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что подозреваемых уже разыскивают сотрудники ОВД Невьянска.

- В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. У центра отдыха проверяются служебная документация, персонал, охрана на предмет, не превысили ли они свои полномочия. Потерпевшим необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу на установление степени тяжести причиненных им травм. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU