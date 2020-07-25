«76 пациентов на ИВЛ»: в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 251 пациента

В Свердловской области зафиксировали еще 251 случай коронавируса, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Также увеличилось и число умерших пациентов с диагнозом коронавирус. Эта статистика, по последним данным, выросла еще на 11 человек. Всего за время вспышки пандемии в регионе врачи зафиксировали 231 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 19232, - уточнили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус выявили у 129 екатеринбуржцев, а также других жителей городов и поселков Свердловской области.

Сейчас состояние 173 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, из них 154 человека находятся в реанимации. Из них 76 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 658. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - уточнили в оперштабе.

Общее число пациентов, которые врачи вылечили от коронавируса, достигло 14232.