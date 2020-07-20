Площади Екатеринбурга: что вы знаете о них? Тест от «Комсомолки»

В современном Екатеринбурге – больше десяти площадей, у каждой из которых есть своя богатая история. Например, на площади 1-й Пятилетки в мае 1963 года выступал кубинский лидер Фидель Кастро, а на площади 1905 года в 1951 году первомайский парад принимал сам маршал Победы Георгий Жуков.

Несколько площадей за почти 300-летнюю историю уральской столицы застроили – город рос и продолжает расти. Итак, проверим свои знания вместе – что мы знаем о площадях Екатеринбурга?