Площади Екатеринбурга: что вы знаете о них? Тест от «Комсомолки»
В Екатеринбурге сегодня больше десяти площадей, и у каждой есть своя история
Екатеринбург - город площадейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В современном Екатеринбурге – больше десяти площадей, у каждой из которых есть своя богатая история. Например, на площади 1-й Пятилетки в мае 1963 года выступал кубинский лидер Фидель Кастро, а на площади 1905 года в 1951 году первомайский парад принимал сам маршал Победы Георгий Жуков.
Несколько площадей за почти 300-летнюю историю уральской столицы застроили – город рос и продолжает расти. Итак, проверим свои знания вместе – что мы знаем о площадях Екатеринбурга?
1Начнем с простого вопроса: сколько всего площадей сегодня в Екатеринбурге?
Не все площади Екатеринбурга сохранились до сих пор
Правильный ответ:
2Сколько всего площадей расположено на проспекте Ленина?
Проспект Ленина оброс несколькими площадями
Правильный ответ:
3Какой площади никогда не было в Екатеринбурге?
Несколько площадей исчезли с лица города, а одной не было вовсе
Правильный ответ:
4Какое название никогда не принадлежало городской площади Коммунаров на перекрестке Ленина-Московская?
Площадь Коммунаров не только несколько раз реконструировали, но и переименовывали
Правильный ответ:
5Какая площадь располагалась на месте нынешнего Дендропарка напротив ТРЦ «Гринвич»?
Какая площадь располагалась на месте нынешнего Дендропарка напротив ТРЦ «Гринвич»? Фото: Лев Истомин
Правильный ответ:
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы наверняка много гуляете по Екатеринбургу и его площадям. Осталось подучить их названия.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы неплохо знаете историю Екатеринбурга, включая его географию. Но названия площадей можно подучить.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы не только любите родной город, но и прекрасно разбираетесь в его недавнем прошлом!
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ИСТОЧНИК KP.RU