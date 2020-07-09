2020-07-09T17:33:57+03:00
Общество

На Урале восьмиклассник спас из реки тонущего ребенка

Школьник бросился в воду после криков о помощи
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: МЧС по Свердловской областиФото: МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Серове на реку Каква в местечко недалеко от автомобильного моста приходят, чтобы отдохнуть и искупаться. Четвертого июля, в субботу прогулка бабушки и внука здесь чуть не закончилась трагедией. Ребенок, плавая на реке, едва утонул.

- Мы с ним пошли под автомобильный каквинский мост, где камень жертвам наводнения. Он у меня ходил с берега на берег, раз семь. Потом смотрю вроде поплыл, это оказывается он в воронку попал, как мальчишки потом объяснили. Я закричала «мальчики, помогите!», - рассказала позднее бабушка спасенного мальчика в социальных сетях.

На крик женщины отозвался школьник, который также отдыхал на берегу реки. Восьмиклассник Максим Бояршинов сразу же бросился в воду к ребенку, которому на вид было около восьми лет. Плыть до него нужно было метров пять.

- Уже собирались возвращаться домой, как увидел, что мальчик захлебывается в воде и начал тонуть, - рассказывает Максим Бояршинов.

Добравшись до захлебывавшего ребенка, подросток взял его за руку и вытащил на островок, расположенный посередине русла реки Каквы, где тоже отдыхали дети. Чтобы переплыть со спасенным мальчиком обратно на берег к бабушке, Максим попросил у одной из девочек плавательный круг.

- Да я даже и не думал. Просто видел, что мальчишка тонет и поплыл спасать, - скромно отвечает максим Бояршинов на вопрос о том, что побудило его кинуться на помощь тонувшему мальчику.

Отметим, что о поступке восьмиклассника стало известно из социальных сетей. Бабушка спасенного ребенка написала пост благодарности Максиму Бояршинову в одном из городских пабликов Серова в Вконтакте.

- Он спас моего внука Андрея, который чуть не утонул, - написала женщина. - Мальчик Максим кинулся в воду, спас его. Я у него спросила фамилию, имя и школу и всё.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сейчас рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России. Сам Максим Бояршинов не считает свой поступок геройским. Кем станет в будущем, ученик школы № 19 пока не решил. Но уверенно заявляет, что, если увидит тонущего человека, снова придет ему на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус
В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи
ЕВРАЗ поддержал создание в Нижнем Тагиле кризисного центра «Малыш и мама»
В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова
Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить врач-эпидемиолог Александр Харитонов
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
«Любят похрустеть»: в Екатеринбургском зоопарке кормят медведей мороженым, чтобы спасти от жары
«Подойдет для дачи»: Юлия Михалкова растрогала свою маму до слез, подарив машину
В Екатеринбурге во время пандемии возобновили работу пять тысяч магазинов
ВИЗ-Сталь повышает качество поверхности трансформаторного проката
Впервые с 1901 года: в Екатеринбурге зафиксировали максимальную жару
Губернатор уточнил, какие летние веранды могут работать в Свердловской области
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
«Атомстройкомплекс» прокомментировал похищение мужчины в центре Екатеринбурга
После похищения мужчины в Екатеринбурге следователи завели уголовное дело
С начала пандемии в Свердловской области заболели почти 400 медиков
На Тюменском тракте легковушка устроила ДТП с фурой и грузовиком
В Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоеме
Свердловской детской железной дороге исполнилось 60 лет
По делу Максима Шибанова, толкнувшего активиста Румянцева, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу
На Урале наркоторговца, избившего полицейского, отправили под суд
Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару
Спасатели МЧС разгоняют отдыхающих на пляжах екатеринбуржцев
Екатеринбуржцев позвали выбрать площадку под стелу в честь почетного звания города
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы
39 прорывов: в Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок
Мальчик упал, встал и убежал: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка на самокате