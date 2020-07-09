На Урале восьмиклассник спас из реки тонущего ребенка

В Серове на реку Каква в местечко недалеко от автомобильного моста приходят, чтобы отдохнуть и искупаться. Четвертого июля, в субботу прогулка бабушки и внука здесь чуть не закончилась трагедией. Ребенок, плавая на реке, едва утонул.

- Мы с ним пошли под автомобильный каквинский мост, где камень жертвам наводнения. Он у меня ходил с берега на берег, раз семь. Потом смотрю вроде поплыл, это оказывается он в воронку попал, как мальчишки потом объяснили. Я закричала «мальчики, помогите!», - рассказала позднее бабушка спасенного мальчика в социальных сетях.

На крик женщины отозвался школьник, который также отдыхал на берегу реки. Восьмиклассник Максим Бояршинов сразу же бросился в воду к ребенку, которому на вид было около восьми лет. Плыть до него нужно было метров пять.

- Уже собирались возвращаться домой, как увидел, что мальчик захлебывается в воде и начал тонуть, - рассказывает Максим Бояршинов.

Добравшись до захлебывавшего ребенка, подросток взял его за руку и вытащил на островок, расположенный посередине русла реки Каквы, где тоже отдыхали дети. Чтобы переплыть со спасенным мальчиком обратно на берег к бабушке, Максим попросил у одной из девочек плавательный круг.

- Да я даже и не думал. Просто видел, что мальчишка тонет и поплыл спасать, - скромно отвечает максим Бояршинов на вопрос о том, что побудило его кинуться на помощь тонувшему мальчику.

Отметим, что о поступке восьмиклассника стало известно из социальных сетей. Бабушка спасенного ребенка написала пост благодарности Максиму Бояршинову в одном из городских пабликов Серова в Вконтакте.

- Он спас моего внука Андрея, который чуть не утонул, - написала женщина. - Мальчик Максим кинулся в воду, спас его. Я у него спросила фамилию, имя и школу и всё.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сейчас рассматривается вопрос о представлении юного героя к награде МЧС России. Сам Максим Бояршинов не считает свой поступок геройским. Кем станет в будущем, ученик школы № 19 пока не решил. Но уверенно заявляет, что, если увидит тонущего человека, снова придет ему на помощь.