2020-07-07T10:25:56+03:00
Общество

Их стоимость – 40 тысяч долларов: На Урале нашли уникальные изумруды

Вес самородков - почти 5 килограммов
Лев ИСТОМИН
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Уникальные изумруды с Мариинского прииска. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиУникальные изумруды с Мариинского прииска. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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На Мариинском прииске госкорпорации Ростех в Свердловской области нашли сразу четыре коллекционных изумруда, вес которых - 4,8 килограмма, а стоимость – 40 тысяч долларов.

Самородки нашли на ленте конвейра во время сортировки камней, сейчас они проходят оценку в Госоохране РФ.

- Это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет, - рассказывает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Найденные изумруды имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. После прохождения экспертизы их выставят на продажу.

Вес изумрудов - почти 5 килограммов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вес изумрудов - почти 5 килограммов. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев, – рассказывает генеральный директор ООО «РТ-Капитал» («дочка» госкорпорации) Кирилл Федоров.

Напомним, что Мариинский прииск – одно из трех метророждений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно здесь перерабатывают 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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