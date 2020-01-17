«Возможно, его выставят в оружейной палате»: на Урале нашли редкий изумруд весом в полкилограмма

На «Мариинском прииске, что в Свердловской области, чудо-находка. Это коллекционный изумруд весом в полкилограмма. Стоимость самоцвета уже оценили в 55 тысяч долларов, а драгоценным камнем уже заинтересовался Гохран.

Найденный изумруд в руках у генерального директора «Мариинского прииска» Евгения Василевского. Фото: пресс-служба «Мариинского прииска»

Как рассказали в пресс-службе «Мариинского прииска», изумруд нашли прямо перед Новым годом – в конце декабря. Рабочие очистного забоя обнаружили его на глубине 260 метров. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй.

- Все изумруды делятся на три сорта и три цвета. Высокого цвета и качества является первых двух сотов. Наш по качеству идет вторым, потому что он не такой прозрачный, как бутылочное стекло. И так как Гохран России заинтересовался данным камнем, а это уже значит, что образец уникальный, - пояснил генеральный директор АО «Мариинский прииск» Госкорпорации Ростех Евгений Василевский.

Сам камень весит полкилограмма. Фото: пресс-служба «Мариинского прииска»

Теперь предприятие планирует премировать сотрудников, которые добыли изумруд. Но это случится, когда камень выкупит у «Мариинского прииска» Гохран. Пока самоцвет находится на Урале, но скоро его передадут.

- Когда мы его нашли, то сразу поняли, что это уникальный камень. Когда его заберут, то возьмут под охрану государства. Изумруд точно не увезут за пределы границы страны. Возможно, его выставят в оружейной палате, - добавил Василевский.

Надо сказать, что «Мариинский прииск» это одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. В 2015 году здесь нашли еще один редкий камень. Он получил название «Губернаторский», сейчас его изображают на почтовой карточке, выпущенной по заказу Почты России.

Рабочих планируют наградить премией. Фото: пресс-служба «Мариинского прииска»

Всего за минувший год на прииске было найдено четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс.