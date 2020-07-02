2020-07-02T15:34:23+03:00
Общество

Получили квартиру, автомобили и велосипеды: в Екатеринбурге разыграли призы среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Смотрите наш фоторепортаж, как выбирали счастливчиков на площади Труда
Юлия СТАЛИНА
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В Екатеринбурге выбрали обладателей семи автомобилей.В Екатеринбурге выбрали обладателей семи автомобилей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Целую неделю на площади Труда в Екатеринбурге красовались семь новеньких автомобилей. Эти белые иномарки ждали своего часа и вот 2 июля, они нашли своего хозяина. Сегодня возле памятника отцам города Татищеву и де Геннину состоялся розыгрыш призов.

Екатеринбуржцы наблюдали за итогами розыгрыша. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы наблюдали за итогами розыгрыша.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На кону стояли дорогие подарки. Счастливчикам могли достаться 77 самокатов, 98 велосипедов, семь автомобилей Volkswagen Polo и самый главный приз – двухкомнатная квартира в микрорайоне Академический.

Обладателя двухкомнатной квартиры выбрал ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обладателя двухкомнатной квартиры выбрал ребенок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испытать удачу могли жители Екатеринбурга, которые поучаствовали в голосовании по поправкам в Конституцию. Напомним, выборы шли с 25 июня по 1 июля. На избирательных участках людям раздавали приглашения, которые нужно было заполнить: написать телефон, имя и фамилию. Волонтер-наблюдатель отдавал гражданину взамен брошюру, сканировал QR-код на купоне и опускал его в коробку. Кстати, с помощью QR-кода организаторы защитили билеты от подделок. Сегодня эти квиточки распределили по районам и выбрали среди них победителей.

Билеты распределили по районам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билеты распределили по районам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Розыгрыш открыл мэр города Александр Высокинский. По словам градоначальника, подарки предоставили строители города.

- Сегодня подводим итоги большого пути – голосования за принятие новой Конституции. Базового документа нашей страны, - начал Александр Высокинский. – Сегодня мы разыгрываем эти автомобили совместно нашими партнерами в рамках празднования Дня строителя. В Екатеринбург проголосовало 45 %. Кто-то скажет, что это мало. Но обычная плана по явки на голосования всегда была 30%. А явка на мероприятия и выборы новой Конституции – это уровень сознания гражданской позиции. Приятно, что этот уровень у нас увеличился. Это очень хороший результат.

Перед розыгрышем мэр Александр Высокинский сказал речь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед розыгрышем мэр Александр Высокинский сказал речь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала разыгрывали велосипеды и электросамокаты. Билеты высыпали в багажники призовых автомобилей доставали по одному. Организаторы озвучивали номера выигрышных билетов.

Отметим, всем победителям розыгрыша должно прийти сообщение на номер телефона. Указывать свои личные контакты – это было обязательным условием. Также номера билетов-победителей будут опубликованы на сайте екатеринбург.рф.

Сначала разыграли 77 самокатов и 98 велосипедов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала разыграли 77 самокатов и 98 велосипедов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот владельцев автомобилей уже выбирали по-другому. Ведущий розыгрыша вызвал семь случайных людей из зрителей. Выбрать победителя смог и журналист «Комсомольской правды» - счастливчик был из Железнодорожного района.

И вишенкой на торте стал розыгрыш квартиры в Академическом.

- Нужен ребенок, который достанет по билетику из багажника каждой машины. Чтобы мог поучаствовать каждого района. Претендентов мы отправим в лототрон и уже вытащим самого удачливого обладателя недвижимости, - говорит ведущий.

Вот так, легкой рукой ребенка нашелся новый хозяин главного приза. Кстати, из зрителей, видимо не нашлось победителей.

Кому достались призы в розыгрыше по итогам голосования в Екатеринбурге.Видео: Юлия Сталина

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Кому достались автомобили и квартира в Екатеринбурге 2 июля в розыгрыше по итогам голосования: онлайн-трансляция. Итоги розыгрыша квартиры и иномарок по итогам голосования по поправкам в Конституцию 2 июля 2020 года в Екатеринбурге (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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