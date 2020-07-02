Кому достались призы в Екатеринбурге 2 июля в розыгрыше по итогам голосования: онлайн-трансляция

В 14 часов 2 июля на площади Труда в Екатеринбурге мэр города Александр Высокинский проводит розыгрыш призов в рамках акции «Строим будущее» среди участников голосования по поправкам в Конституцию и присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести».

В центре Екатеринбурге собрались сотни горожан для того, чтобы узнать, кто получит призы – двухкомнатную квартиру и дорогие автомобили.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило на протяжении недели с 25 июня по 1 июля по всей стране. В Свердловской области явка составила чуть больше 50%, большая часть проголосовавших уральцев выступили за принятие поправок в главный государственный документ.

«КП-Екатеринбург» ведет онлайн трансляцию с церемонии проведения розыгрыша призов по итогам голосования с площади Труда.