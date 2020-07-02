2020-07-02T10:43:58+03:00
Общество

Кому достались призы в Екатеринбурге 2 июля в розыгрыше по итогам голосования: онлайн-трансляция

Итоги розыгрыша квартиры и иномарок по итогам голосования по поправкам в Конституцию 2 июля 2020 года в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИНЮлия СТАЛИНА
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В 14 часов 2 июля на площади Труда в Екатеринбурге мэр города Александр Высокинский проводит розыгрыш призов в рамках акции «Строим будущее» среди участников голосования по поправкам в Конституцию и присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести».

В центре Екатеринбурге собрались сотни горожан для того, чтобы узнать, кто получит призы – двухкомнатную квартиру и дорогие автомобили.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило на протяжении недели с 25 июня по 1 июля по всей стране. В Свердловской области явка составила чуть больше 50%, большая часть проголосовавших уральцев выступили за принятие поправок в главный государственный документ.

«КП-Екатеринбург» ведет онлайн трансляцию с церемонии проведения розыгрыша призов по итогам голосования с площади Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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