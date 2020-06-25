«Все смеялись над моим весом, а я мечтала купить красивое платье»: уралочка похудела на 50 килограммов и нашла любовь

24-летняя жительница небольшого провинциального города Камышлов в Свердловской области всегда была пухленькой. Но когда вес достиг 120 килограммов, Екатерина Стафеева решила похудеть и у нее это получилось. Меньше чем за год девушка скинула аж 50 килограммов. Уралочка рассказала, как она превратилась из пышки в худышку и как изменилась простого бухгалтера местной администрации.

«ИЗ-ЗА ЩЕК Я НЕ УВИДЕЛА СВОИХ ГЛАЗ»

Екатерина признается, на диетах сидела с 13 лет. Родители ее всегда поддерживали и даже купили несколько тренажеров. Но только тренажеры пылились или превращались в вешалку для вещей. Лишние килограммы так и не уходили, а окружающие подшучивали на пышкой или оскорбляли за спиной.

- Подростки всегда жестокие. Я часто слышала в свой адрес «Фу, жирная», надо мной смеялись. Конечно, меня это сильно обижало, я расстраивалась. Но я еда была основным смыслом моей жизни, даже не представляла себя без чипсов или газировки. Отношения с мальчиками сразу не задались, потому что думала, кто на меня посмотрит такую, - начала Екатерина.

За полгода Екатерина изменилась до неузнаваемости. Фото: предоставлено героем публикации.

Когда вес достиг отметки 90 килограммов, девушка решила стать стройной. Екатерина купила таблетки для похудения, производитель обещал мгновенный результат. И он был: на глазах таяли лишние килограммы, зато пропал сон. Недолго радовалась наша героиня, как из-за чудо-пилюль появились галлюцинации и головокружение. Пришлось оставить эту идею, а сброшенный вес вернулся, да еще и в большем количестве. Год назад свердловчанка увидела на весах 120 килограммов.

- Я всегда смотрела на полных девушек и думала, что я не такая. Я то красивая, у меня нет проблем. Хотя, признаюсь честно, всегда комплексовала. Однажды я прошла мимо зеркала и просто обомлела, неужели это я? Из-за щек я не увидела своих глаз. В этот же день я выбросила всю еду из холодильника, потом пошла в магазин и купила овощей, куриную грудку, - продолжает собеседница.

«ОДЕЖДА ДЛЯ ТОЛСТЫХ - ЭТО УЖАС»

И тут в ход пошло правильное питание - уралочка сразу настроилась, что легко не будет. Девушка сократила порции, никаких чипсов и газировок, готовила на пару или в духовке. Родители тоже поддержали, купили для дочери отдельный холодильник, чтобы не соблазнять ее другой едой. Через четыре месяца все вещи на Екатерине висели, даже самые обтягивающие футболки стали свободными.

- Раньше я носила размер 4ХL. Купить одежду на мои формы было просто нереально, приходилось заказывать в интернет-магазинах за дорого. Да и сами понимаете, одежда для толстых – это ужас. Она некрасивая и выглядишь в ней, как бабушка. Я всегда мечтала купить себе красивое платье и носить стильную одежду. Теперь, у меня L и могу носить любые вещи, - говорит счастливым голосом Екатерина.

Уралочка стала уверенной в себе, нашла парня и завела много друзей. Фото: предоставлено героем публикации.

Меньше чем за год свердловчанка похудела на 50 килограммов. Но помимо потерянных килограммов, Екатерина потеряла еще несколько друзей. Подруги перестали с ней общаться, потому что им не понравились изменения Кати. Ведь уралочка не только постройнела, но и стала увереннее в себе.

- Я сейчас по-другому на себя смотрю и больше не стесняюсь. Теперь я не сижу дома по выходным, а провожу активно время. У меня появилось много новых друзей и молодой человек, - перечисляет Екатерина. – А когда я выставила фотографии в соцсетях до и после, так сразу кучу знакомых мне написали «как я так похудела?». Теперь я делюсь опытом с другими людьми.

Екатерина уже красотка, но еще продолжает худеть. Недавно девушка начала заниматься спортом. Больше всего свердловчанка мечтает открыть свой магазин красивой одежды для полных девушек.