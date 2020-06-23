2020-06-23T13:26:33+03:00
Общество

Выживут ли кинотеатры, или их навсегда заменят смартфоны? «Ростелеком» рассказал, как уральцы смотрят фильмы

Жители Свердловской области стали почти в два раза больше смотреть фильмы на своих гаджетах
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На цифровой платформе уже выступили Полина Гагарина, Тимати, Сергей Лазарев, группы «Алиса», «Звери» и «Ария». Фото: пресс-служба «Ростелекома»На цифровой платформе уже выступили Полина Гагарина, Тимати, Сергей Лазарев, группы «Алиса», «Звери» и «Ария». Фото: пресс-служба «Ростелекома»
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Все мы любим ходить в кино. Однако большинство просмотров фильмов происходят на экранах наших гаджетов. Эта тенденция многократно усилилась во время карантина. Кинотеатр теперь всегда в кармане – достаточно иметь смартфон и быстрый интернет, а современные видеосервисы по удобству давно превзошли традиционное телевидение и кинотеатры.

Фото: Евгений Лобанов

Фото: Евгений Лобанов

По данным видеосервиса Wink, интерес жителей Свердловской области к этой мультимедийной платформе выроc почти в два раза. Количество устройств, на которые было установлено приложение, выросло по сравнению с 2019 годом больше чем на 90%, а с начала 2020 года рост составил еще почти 30 %. Всего жители Свердловской области скачали Wink уже на 230 тысяч устройств», – сообщила Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

Как отмечают эксперты «Ростелекома», преимущество цифровых видеосервисов в том, что благодаря синхронизации пользователь может поставить на паузу фильм или программу, которую он смотрел на телевизоре или на другом устройстве, и продолжить просмотр с того же момента, но уже на любом другом гаджете, на котором также установлено приложение. «Кроме того, на прошлой неделе на платформе состоялась эксклюзивная российская премьера второго сезона сериала «Пиарщица» (Flack)», - отмечает Елена Салогубова.

Фото: Евгений Лобанов

Фото: Евгений Лобанов

«Рост популярности Wink связан еще и с тем, что видеосервис предлагает множество эксклюзивных передач: бесплатный образовательный контент, концерты, фильмы в эксклюзивном переводе Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, и «Кураж Бамбей». Так, в июне коллекция видеосервиса Wink пополнилась комедийными сериалами «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» в переводе Кураж-Бамбей. Они вышли впервые на русском языке», – отмечает Елена Салогубова.

Во время карантина тысячи бесплатных фильмов, сериалов и живые онлайн-концерты стали поддержкой для тех, кто оказался в самоизоляции. На цифровой платформе уже выступили Полина Гагарина, Тимати, Сергей Лазарев, группы «Алиса», «Звери» и «Ария». Важно, что посетить такой концерт можно бесплатно.

«Моя семья смотрит Wink с зимних каникул. Тогда он здорово нас выручил с большим разнообразием семейных новогодних фильмов. На карантине мы почти как на каникулах стали проводить столько же времени за просмотром фильмов, сериалов. Сейчас меня радует большой выбор полезного видео – тренировок, мастер-классов, уроков для детей. Удобно, что тебе подскажут, на каком месте ты прервал просмотр в прошлый раз», - делится жительница Екатеринбурга Марина.

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