«Безопасность гарантирую»: десантники пригласили Киркорова отпраздновать День ВДВ в Екатеринбурге

Не так давно эстрадный певец России Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил юмористический и очень провокационный скетч от лица десантника-гея. После этого на артиста обрушился настоящий шквал критики. Не оценил ролик и депутат Заксобрания Свердловской области и сотрудник администрации губернатора Виктор Бабенко.

- В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно, - написал Бабенко в своем блоге. - Я как руководитель Свердловской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» заявляю, что подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны.

А накануне в соцсетях он выложил обращение Председателя Правления Свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ», полковника Юрия Яночкина. В письме он говорит, что музыканту «не удалось раскрыть образ в связи с незнанием темы». Поэтому Союз ветеранов спецназа ГРУ пригласил Киркорова в Екатеринбург на празднование 90-летия ВДВ, который отмечается 2 августа.

- Вам будет предоставлена возможность выступить перед славными защитниками Отечества в их профессиональный праздник, увидеть и познакомиться с лучшими представителями ВДВ на Урале, погрузиться в атмосферу военного братства, пообщаться «без галстуков», - пишет Юрий Яночкин. – Уверен, такое погружение обогатит Вас и расширит Ваш кругозор.

Яночкин пообещал, что после общения с настоящими десантниками артист сможет воплотить образ более ярко и натуралистично. И гарантировал безопасность музыканта во время его пребывания в Екатеринбурге.

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